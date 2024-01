Huthis reivindicam ataque contra navio dos EUA em frente ao Iêmen

Os rebeldes huthis do Iêmen reivindicaram, nesta quarta-feira (17), a autoria de um ataque contra um navio americano diante da costa da cidade de Áden, horas depois que os Estados Unidos incluíram esse grupo novamente em sua lista de entidades "terroristas".

As forças navais huthis atacaram um barco americano chamado "Genco Picardy" no Golfo de Áden com "vários mísseis", declarou o porta-voz militar Yahya Saree na televisão.

Um pouco antes, a agência de Operações Comerciais Marítimas do Reino Unido (UKMTO, na sigla em inglês) reportou que um barco tinha sido atingido por um drone nessa mesma região, mas ainda não está claro se é o mesmo incidente.

Desde meados de novembro, os rebeldes iemenitas huthis, aliados do Irã, multiplicaram seus ataques no Mar Vermelho e em águas próximas contra navios que consideram vinculados a Israel.

Segundo os huthis, essas ações são em solidariedade aos palestinos da Faixa de Gaza, bombardeada e cercada por Israel em resposta ao ataque cometido em 7 de outubro por milicianos do movimento islamista palestino Hamas em território israelense.

Nos últimos dias, os Estados Unidos e o Reino Unido atacaram diversas posições dos huthis, que responderam com ações contra navios americanos, considerados "alvos legítimos".

Nesta quarta, Washington anunciou que tinha incluído novamente os huthis em sua lista de grupos "terroristas". Por sua vez, um porta-voz dos huthis respondeu que o grupo vai prosseguir com seus ataques.

