Homem morre após passar mal em trilha de motocross em Minas Gerais

Um homem de 37 anos morreu ontem em Santo Antônio do Amparo após passar mal durante uma viagem de motocross com amigos.

O que aconteceu

Os bombeiros foram acionados para atendimento a uma vítima com falta de ar. O homem estava desacordado quando um colega ligou pedindo socorro. Quando os bombeiros chegaram, já estavam no local uma ambulância do SAMU e familiares do homem. A equipe constatou o óbito na hora.

O grupo de 20 pessoas ia para a Aparecida do Norte (SP). A vítima e um amigo faziam o trabalho de abrir a trilha com auxílio de ferramentas. Quando se aproximaram da comunidade dos Fagundes, o homem pediu para fazer um intervalo, pois não se sentia bem e estava com dor no peito. Ele perdeu a consciência em seguida.

A vítima estava em um local de difícil acesso. Os socorristas foram acionados por volta das 18h, mas só conseguiram chegar às 20h40.