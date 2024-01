Hamas refuta solução de 2 Estados com Israel

TEL AVIV, 17 JAN (ANSA) - O Hamas reiterou nesta quarta-feira (17) que refuta a solução dos dois Estados para o conflito com Israel no Oriente Médio.

Em mensagem divulgada no Telegram, o líder do grupo fundamentalista no exterior, Khaled Meshal, disse que o povo palestino "pede libertação da ocupação e o nascimento de um Estado".

"As fronteiras de 1967 são praticamente um quinto da Palestina e não podem ser aceitas", reforçou o dirigente.

Hamas e Israel estão em guerra desde 7 de outubro, quando o grupo matou 1,2 mil pessoas em uma série de atentados sem precedentes. Desde então, a resposta israelense já fez mais de 24 mil vítimas na Faixa de Gaza, segundo autoridades do enclave.

"A maioria esmagadora do povo palestino renovou a esperança de uma Palestina do mar ao rio e de norte a sul", disse Meshal.

A solução dos dois Estados é defendida pela comunidade internacional como única forma de resolver o conflito árabe-israelense e prevê a coexistência pacífica entre Israel e Palestina dentro de fronteiras estabelecidas em 1967. (ANSA).

