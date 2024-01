Medicamentos para reféns e ajuda humanitária entraram em Gaza, diz Catar

Os medicamentos destinados aos reféns sequestrados em Israel em 7 de outubro durante o ataque do movimento islamista palestino Hamas chegaram a Gaza nesta quarta-feira (17), como parte de um acordo mediado por Doha e Paris, anunciou o Catar.

"Nas últimas horas, medicamentos e ajuda humanitária entraram na Faixa de Gaza, em cumprimento ao acordo anunciado" na terça-feira em benefício de civis palestinos e reféns, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Catar, Majed al-Ansari, na rede X.

Segundo o acordo alcançado na terça-feira, medicamentos e ajuda humanitária devem ser fornecidos aos civis em Gaza em troca da entrega de medicamentos aos reféns retidos no território palestino.

O texto prevê que 45 reféns recebam esses medicamentos.

Anteriormente, dois aviões catarianos carregados com medicamentos haviam chegado à cidade egípcia de El-Arish, perto da passagem fronteiriça de Rafah, informou o Ministério das Relações Exteriores do Catar.

Nesta quarta-feira, um líder do Hamas estabeleceu novas condições para entregar medicamentos aos reféns.

"Os caminhões com produtos farmacêuticos entrarão sem inspeção israelense", disse Musa Abu Marzuk, membro do alto escalão do movimento islamista palestino, no poder em Gaza, na rede X.

Além disso, o dirigente do Hamas disse que, para cada caixa de medicamentos destinada aos 45 reféns, mil caixas irão para os habitantes de Gaza.

"Os medicamentos serão fornecidos por meio de um país em que confiamos, o Catar, e não a França, como Israel pedia", acrescentou.

No entanto, o Cogat, o órgão do Ministério da Defesa de Israel que coordena as "atividades civis" do Exército nos territórios ocupados, disse à AFP que "os cinco caminhões que transportam os medicamentos serão submetidos à inspeção de segurança no ponto de passagem de Kerem Shalom".

"Quando a inspeção terminar, os caminhões entrarão na Faixa de Gaza", detalhou.

Normalmente, a ajuda humanitária vinda do Egito entra pela passagem de Rafah, é revistada pelos israelenses na passagem de Kerem Shalom e retorna a Rafah para ser levada à Faixa de Gaza.

Segundo o Catar, os caminhões transportavam "61 toneladas de ajuda, incluindo medicamentos, fornecidos pelo Estado do Catar e pela República Francesa, e produtos alimentícios".

A guerra foi desencadeada em 7 de outubro com uma incursão de milicianos islamistas de Gaza que mataram cerca de 1.140 pessoas no sul de Israel, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados israelenses.

Também sequestraram cerca de 250 pessoas, e 132 permaneceriam em Gaza, das quais 27 teriam morrido, segundo as autoridades israelenses. Cerca de cem reféns foram libertados durante uma trégua de uma semana no final de novembro.

Em resposta ao ataque do Hamas, Israel lançou uma campanha aérea e terrestre na Faixa de Gaza, matando pelo menos 24.448 pessoas, também em sua maioria civis, segundo o balanço divulgado nesta quarta-feira pelo Ministério da Saúde governado pelo Hamas.

az/eg/pc/tt/ic/mvv/am

© Agence France-Presse