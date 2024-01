Guterres reclama que não consegue falar com Netanyahu

NOVA YORK, 17 JAN (ANSA) - O secretário-geral da ONU, António Guterres, reclamou que não consegue falar com o premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, desde o início da guerra contra o grupo fundamentalista islâmico Hamas.

O conflito começou após atentados terroristas da organização palestina em 7 de outubro, com saldo de 1,2 mil israelenses mortos, e já fez mais de 24 mil vítimas na Faixa de Gaza, além de provocar uma grave crise humanitária no enclave.

"Eu telefonei diversas vezes, mas ele nunca me chamou de volta", disse Guterres à emissora Al Jazeera, à margem do Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça.

Horas antes, o porta-voz do secretário-geral, Stéphane Dujarric, havia definido a relação entre ONU e Israel como "complexa".

O governo de Netanyahu critica a postura das Nações Unidas em relação ao conflito com o Hamas, especialmente após Guterres ter dito que os ataques do grupo radical "não se produziram no vácuo".

"O povo palestino está submetido há 56 anos a uma ocupação sufocante e tem visto sua terra devorada pouco a pouco por assentamentos", disse o secretário em outubro passado.

Segundo Israel, a ONU está "desconectada" da realidade.

