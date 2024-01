Grupo é suspeito de roubar mais de R$ 1 mi em remédios contra câncer no Rio

Um homem foi preso na quarta-feira (16), no Rio de Janeiro, suspeito de integrar uma quadrilha que roubava medicamentos de combate ao câncer.

O que aconteceu

Os medicamentos foram roubados de um hospital no Méier, zona norte do Rio. As informações integram as investigações da Operação Escudo Oncológico, da Polícia Civil.

Os policiais ainda procuram por outros dois homens suspeitos de integrar a quadrilha.

Em um dos roubos, os suspeitos levaram R$ 1 milhão em medicamentos oncológicos. A quadrilha ainda conseguiu roubar a unidade de saúde outra vez, em novembro do ano passado, levando R$ 80 mil, informou a Polícia Civil.

Grupo utilizava uniformes e crachás semelhantes aos de funcionários do hospital. Os medicamentos roubados estavam armazenados em uma geladeira.

Os homens também se passaram por entregadores de restaurantes em uma das tentativas de roubar o hospital. Na ocasião, eles tentaram roubar os medicamentos, mas foram impedidos por vigilantes. As investigações indicam que cada suspeito tem uma função específica na quadrilha.