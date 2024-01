Governo lançará iniciativa de qualificação profissional no âmbito do PAC

O secretário adjunto da Secretaria de Articulação e Monitoramento da Casa Civil, Rogério de Veiga, informou nesta quarta-feira, 17, que o governo lançará uma iniciativa de qualificação profissional no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

A declaração foi dada durante entrevista coletiva sobre a retomada de investimentos na refinaria Abreu e Lima (Rnest), em Pernambuco. Nesta quinta-feira, 17, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participará de cerimônia em Pernambuco, onde fica o empreendimento. "A ideia do governo, e a Petrobras já está se adiantando nesse processo, é identificar nessas cadeias produtivas do PAC que tipo de emprego vai gerar, que tipo de qualificação profissional será necessária, que tipo de demanda, habilidade, para conseguir identificar gargalos e promover formações."

De acordo com o secretário adjunto, no âmbito da Petrobras, já estão previstas 20 mil vagas para formação profissional.

Ele explicou ainda que a iniciativa deve ser trabalhada em parceria com os Estados, com Institutos Federais, universidades e Sistema S.