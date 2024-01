Cortes no Google atingem o Brasil; empresa fez demissões em equipe de venda

Do UOL*, em São Paulo

Os recentes cortes de "algumas centenas" de cargos no Google atingiram também funcionários brasileiros.

O que aconteceu

A empresa não detalhou quantas vagas foram fechadas no Brasil, mas confirmou que demissões aconteceram no país. Nesta semana, a empresa confirmou cortes na equipe de vendas de publicidade global.

Google fala em estruturação. "Todo ano nós passamos por um rigoroso processo para estruturar o time para atender nossos anunciantes da melhor maneira", diz a nota.

Nós direcionamos os clientes para os canais de vendas e times de especialistas que poderão atender às suas necessidades. Como parte desse processo, algumas centenas de cargos estão sendo eliminados em todo o mundo e os funcionários impactados poderão se candidatar a outras posições dentro e fora do Google

Nota do Google sobre as demissões

O Google alega que os cortes são na equipe de vendas de anúncios para "grandes clientes". A ideia, segundo a gigante de tecnologia, é melhorar o suporte às médias e pequenas empresas.

*Com AFP