Gaza precisa de pelo menos US$ 15 bilhões para reconstruir casas, diz autoridade

Pelo menos 15 bilhões de dólares serão necessários para reconstruir casas em Gaza, disse o chefe do Fundo de Investimento Palestino nesta quarta-feira, o que destaca a escala da devastação causada pela ofensiva de Israel.

O presidente Mohammed Mustafa disse que relatórios internacionais indicaram que 350.000 unidades de moradia foram completa ou parcialmente danificadas em Gaza. Presumindo que 150.000 delas terão que ser reconstruídas a um custo médio de 100.000 dólares por unidade, "são 15 bilhões de dólares para unidades de moradia", afirmou.

"E ainda não falamos sobre infraestrutura, não falamos sobre hospitais que foram danificados, sobre redes" afirmou, no Fórum Econômico Mundial em Davos.

O número sugere custos de reconstrução superiores a contas anteriores para reconstruir Gaza após conflitos, com a guerra ainda em andamento mais de três meses depois de começar.

Após uma guerra em 2014 entre o Hamas e Israel, que durou sete semanas e matou 2.100 palestinos, o Catar gastou mais de 1 bilhão de dólares em moradias e projetos de auxílio em Gaza.

Israel devastou grande parte do território em uma campanha que, segundo as autoridades sanitárias em Gaza, governada pelo Hamas, matou 24.448 pessoas desde 7 de outubro, quando o grupo palestino iniciou a guerra invadindo Israel para matar 1.200 pessoas e sequestrar 240, de acordo com a contabilidade israelense.

Os números divulgados pelo gabinete de imprensa comandado pelo Hamas em Gaza mostram que mais de 360.000 unidades de moradia sofreram danos severos ou parciais e mais de 70.000 foram completamente destruídas.

Mustafa afirmou que a liderança palestina continuaria, no curto prazo, concentrada no auxílio humanitário, incluindo alimentos e água, mas em certo momento o foco mudará para a reconstrução.

Risco de fome

A guerra levou a maioria das 2,3 milhões de pessoas de Gaza a fugir de suas casas — em algumas ocasiões, várias vezes — e causou uma crise humanitária, com escassez de comida, combustível e medicamentos.

"Se a guerra em Gaza continuar, mais pessoas devem morrer de fome do que da guerra", disse Mustafa.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, disse na terça-feira que os países árabes não estão entusiasmados em se envolver na reconstrução de Gaza se o enclave for "destruído" novamente daqui a alguns anos.

Mustafa afirmou que a operação de reconstrução será enorme, e as necessidades financeiras, significativas. Ele também disse que dinheiro não resolverá o problema de Gaza, acrescentando que será necessária uma solução política.

(Reportagem de Maha El Dahan; reportagem adicional de Nidal Al Mughrabi; texto de Nadine Awadalla e Tom Perry)