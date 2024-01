Garagem secreta reúne supercarros exclusivos da Ferrari; veja modelos

A Ferrari sempre foi sinônimo de sonho e exclusividade. Dentro do clube seleto de quem tem ou pode comprar uma, está o XX: carros experimentais e raríssimos, que apenas pessoas que já possuem uma relação longa e boa com a marca estão convidadas a adquirir. Uma garagem, localizada ao lado da pista de testes da fabricante, em Fiorano, na Itália, guarda todos os modelos.

O que aconteceu

Em 2005, a Ferrari inovou criando versão mais extrema da Ferrari Enzo, com 100 kg a menos, 100 cv a mais e apenas 30 unidades, uma delas feita para o heptacampeão mundial de Fórmula 1 Michael Schumacher. Ela foi chamada de FXX.

Desde então, a Ferrari investiu no programa XX, não só para cativar seus bons clientes, mas para desenvolver seus carros tendo em vista as preferências e estilo de guiada de seus compradores.

Era de supercarros apenas construídos para as pistas no programa XX está para acabar com nova Ferrari SF90 XX, que será legalizada para as ruas.

O modelo terá construídas 1.398 unidades, no lugar das sempre não mais de 50 feitas pela marca para outros carros. Só que desta vez, os benefícios de participar de eventos exclusivos não serão obtidos pelos compradores.

Até hoje, o programa XX lançou a FXX e a FXX Evoluzione (baseadas na Ferrari Enzo de rua), a 599XX e a 599XX Evo (baseadas na Ferrari 599), a FXX-K (baseada na LaFerrari) e agora a SF90 XX (baseada na Ferrari SF90 Stradale).

Outra novidade é ao 499P Modificata, que tem como base a Ferrari 499P vencedora das 24 Horas de Le Mans em 2023. Entretanto, o modelo não tem data para ser lançado.

Confira os modelos na garagem especial em detalhe aqui (em inglês):

