G20: Brasil coordena 1ª reunião sobre Economia Global

(ANSA) - BRASÍLIA, 17 GEN - Servidores do Ministério da Fazenda coordenam nesta quarta-feira (17) a primeira reunião do Grupo de Trabalho (GT) sobre Economia Global do G20, presidido pelo país em 2024.

"A grande mensagem é a de que a desigualdade é um tema estrutural de macroeconomia, que tem ganhos em ter uma discussão em plano multilateral e não somente localmente", afirmou a coordinadora do GT pelo Ministério da Fazenda, Keiti Rocha Gomes.

Os debates do GT também devem discutir, entre outros temas, o enfrentamento das desigualdades a partir de políticas públicas e as questões climáticas, explicou ela.

Os representantes dos ministérios da Fazenda e dos bancos centrais dos países do G20 se reúnem por videoconferência nesta quarta (17) e quinta-feira (18).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) exercerá, até novembro, a presidência temporária do G20, bloco formado por 19 das maiores economias do do mundo, pela União Europeia e pela União Africana. (ANSA).

