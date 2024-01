Forças israelenses matam mais de 30 militantes em Khan Younis, Gaza, diz porta-voz

JERUSALÉM (Reuters) - As forças israelenses mataram mais de 30 militantes na cidade de Khan Younis, no sul de Gaza, nas últimas 24 horas, disse um porta-voz militar israelense nesta quarta-feira.

As forças expandiram suas operações em direção a um regimento do Hamas em Khan Younis, disse o contra-almirante Daniel Hagari em uma declaração televisionada. "As batalhas lá no último dia foram difíceis. Infelizmente, também houve baixas. Nossas forças mataram mais de 30 militantes naquela área somente nas últimas 24 horas."

(Reportagem de Maayan Lubell)