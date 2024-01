Festival Al Hosn começa em Abu Dhabi em 19 de janeiro

ABU DHABI, 17 de janeiro de 2024 (WAM) -- O Departamento de Cultura e Turismo de Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) organizará o Festival Al Hosn de 19 a 28 de janeiro na área de Al Hosn. O evento oferece aos visitantes uma viagem no tempo para explorar o patrimônio de Abu Dhabi e vislumbrar a vida nas décadas passadas.

A área do patrimônio oferece a oportunidade de observar os camelos e aprender sobre seu significado, bem como as tradições e expressões associadas a eles. Os visitantes também podem participar de práticas sociais tradicionais e conhecer um mercado movimentado que exibe a moda e as joias das mulheres dos Emirados.

A Área de artesanato traz a oportunidade de se aprofundar na cultura da henna e desfrutar de uma área que abriga a Emirati House, onde se reúnem antiquários e designers. Os visitantes também podem ver o trabalho de novos estúdios criativos locais e desfrutar de sabores deliciosos e variados preparados por vendedores de alimentos que participam do festival pela primeira vez.

O festival oferece um programa de música animado que inclui apresentações de grupos tradicionais, shows de jovens músicos, bandas locais emergentes e conjuntos de DJs. O evento funciona como uma plataforma para a experimentação e o diálogo cultural, preservando as tradições dos Emirados, de acordo com a visão do DCT Abu Dhabi e sua missão de proteger e promover o patrimônio do emirado, consolidar sua posição como destino cultural global e oferecer uma plataforma aberta para experiências artísticas e criativas e a participação de todos os segmentos da sociedade.

A área de Al Hosn é o pilar cultural essencial para o lançamento da capital dos EAU, pois inclui três partes interconectadas: O Palácio Al Hosn, o Complexo Cultural e a Casa dos Artesãos. A área incorpora um símbolo de orgulho do patrimônio cultural dos Emirados Árabes Unidos, e sua importância está na combinação de elementos da história antiga, da comunidade e das tradições autênticas com as ambições da cidade que olha para o futuro.