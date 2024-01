Exposição de Sistemas Não Tripulados e Simulação e Treinamento 2024 serão lançados na próxima semana em Abu Dhabi com participação recorde

ABU DHABI, 16 de janeiro de 2024 (WAM) -- Sob o patrocínio do xeique Hazza bin Zayed Al Nahyan, vice-governante de Abu Dhabi, a Exposição e Conferência Sistemas Não Tripulados (UMEX, na sigla em inglês) e Simulação e Treinamento (SimTEX) será realizada de 23 a 25 de janeiro no Centro Nacional de Exposições de Abu Dhabi, com participação recorde das principais empresas especializadas locais e globais.

Esse anúncio foi feito na coletiva de imprensa realizada no Centro Nacional de Exposições de Abu Dhabi para discutir os últimos preparativos para o lançamento da maior edição das exposições e da conferência até hoje, organizada pelo Grupo ADNEC em cooperação com o Ministério da Defesa.

O major-general Mubarak Saeed bin Ghafan Al Jabri, presidente do Comitê Supremo de Organização das exposições, enfatizou: "Desde seu primeiro lançamento em 2015, as exposições UMEX e SimTEX testemunharam desenvolvimentos significativos em todas as frentes, graças a quatro fatores principais de sucesso. O primeiro fator é o apoio significativo e ilimitado da sábia liderança e seu patrocínio a esses eventos, fornecendo todos os aspectos de apoio para o seu êxito, além da estatura global de liderança do país e suas relações diplomáticas com todas as nações do mundo, o que contribuiu para aumentar a competitividade das exposições e sua capacidade de atrair grandes empresas especializadas globais dos cinco continentes."

E acrescentou: "O segundo fator é a liderança dos Emirados Árabes Unidos e sua transformação em um centro econômico global de inovação e criatividade nos setores de sistemas não tripulados, simulação e treinamento, robótica e inteligência artificial, proporcionando um ambiente legislativo integrado que lidera o mundo nesse campo. A terceira chave para o sucesso é a sofisticada infraestrutura de Abu Dhabi, combinada com a abordagem de negócios distinta do Grupo ADNEC. Essa abordagem é implementada nas sete divisões especializadas da ADNEC, cada uma aderindo aos mais altos padrões internacionais relevantes para seu setor.

O último fator que contribui para o sucesso envolve os esforços contínuos e dedicados do Comitê Organizador Supremo. Eles colaboram com parceiros dos setores público e privado para introduzir consistentemente eventos novos a cada edição. Essa abordagem visa superar as expectativas dos participantes e visitantes. O que você vê hoje é fruto dos esforços implementados nos últimos 24 meses, em que a preparação e a promoção do evento começaram no final da edição anterior, em 2022", ressaltou.

Al Jabri esclareceu que a presente edição das exposições é a maior e mais abrangente desde sua criação. Essa escala reflete a importância crescente dos sistemas não tripulados na manutenção da paz e da segurança internacionais. Além disso, esses setores e seus avanços inovadores desempenham um papel crucial na condução do desenvolvimento sustentável das economias nacionais. Eles agora vão além das aplicações de defesa e abrangem usos comerciais e civis.

O major-general destacou que as exposições oferecem uma plataforma para mostrar as mais recentes inovações e tecnologias em sistemas não tripulados, simulação e treinamento, incluindo aplicações de robótica e inteligência artificial, reunindo líderes internacionais do setor e tomadores de decisão sob o mesmo teto para discutir maneiras de avançar o estado atual e o futuro desses setores vitais.

O presidente do Comitê Supremo de Organização indicou que a edição atual contará com a participação de muitas delegações oficiais, com mais de 245 convites oficiais enviados a delegações visitantes de todo o mundo. O primeiro dia incluirá uma cerimônia de abertura com autoridades seniores locais e internacionais e convidados, mostrando o desenvolvimento significativo das indústrias de sistemas não tripulados e a liderança dos Emirados Árabes Unidos nesses setores vitais.

"Espera-se que, durante os três dias, as exposições contem com o afluxo de tomadores de decisão e especialistas ansiosos para aprender sobre os setores vitais mais proeminentes que experimentam desenvolvimento e crescimento sem precedentes, graças às tecnologias de inteligência artificial que revolucionaram o mundo nos últimos anos. Também estamos nos esforçando para oferecer o ambiente adequado para que as empresas emergentes encontrem oportunidades de se conectar com parceiros locais e internacionais, criar parcerias estratégicas e abrir canais para investimentos diretos e indiretos nas inovações e tecnologias dessas empresas emergentes nesses setores vitais", acrescentou.

Al Jabri revelou que a organização das exposições será acompanhada pela realização da conferência UMEX e SimTEX em 22 de janeiro, sob o tema: "Sistemas não tripulados, ascendendo a novos espaços para tecnologias emergentes e impactos sem precedentes". Espera-se atrair mais de 200 líderes, tomadores de decisão e especialistas que, durante várias sessões, discutirão os desafios mais proeminentes e questões regionais e internacionais, além de apresentar as mais recentes tecnologias e inovações nesses setores e formas de empregá-las para usos civis e militares.

E concluiu dizendo: "Nossa cooperação com o Grupo ADNEC nesses eventos exclusivos, dedicados a sistemas não tripulados, simulação e treinamento, inteligência artificial e robótica, é um marco no mundo do setor de exposições especializadas. Isso se alinha com as metas de nossos sábios líderes e com a estratégia do Ministério da Defesa de desenvolver as indústrias nacionais em vários setores importantes. Nosso ideal é atingir esse objetivo fortalecendo parcerias com líderes globais do setor e trabalhando ativamente para trazer e adaptar tecnologias avançadas em nosso país. Isso contribuirá para afirmar a posição e a reputação crescentes do país como um centro global para as tecnologias da Quarta Revolução Industrial e como um centro de inovação e criatividade.

As exposições vão testemunhar o anúncio de muitos negócios para os pavilhões participantes, e também para o Conselho Tawazun em benefício das Forças Armadas dos Emirados Árabes Unidos".

Por sua vez, Hamid Matar Al Dhaheri, diretor-administrativo e CEO do Grupo ADNEC, disse: "O mundo volta sua atenção novamente para Abu Dhabi na próxima semana, quando um novo marco é alcançado nas conquistas do Estado em vários setores econômicos e de conhecimento, ao sediar a maior edição das exposições UMEX e SimTEX desde seu primeiro lançamento em 2015."

Al Dhaheri explicou que a edição atual testemunhará o lançamento de cinco novas iniciativas pela primeira vez, incluindo o lançamento da plataforma comercial UMEX com a participação de mais de 37 empresas internacionais e locais especializadas no uso civil e comercial de sistemas não tripulados. Pela primeira vez, serão organizados shows ao vivo de sistemas não tripulados terrestres e marítimos na plataforma principal e no canal de água da ADNEC, além de shows aéreos na área de Sweihan Hills. Em um contexto relacionado, a edição atual dos eventos testemunhará o lançamento da primeira edição do desafio de programação dentro das exposições, visando talentos nacionais especializados em setores de programação, em cooperação entre o Ministério da Defesa e o Grupo ADNEC.

Além disso, serão lançados uma nova plataforma para startups de todo o mundo, convidando essas empresas a apresentarem suas mais recentes inovações e tecnologias para concorrer ao 'Prêmio UMEX de Inovação de Próxima Geração, e um programa de sessões diárias de diálogo para o setor comercial com palestrantes de empresas líderes nessa área.

Al Dhaheri revelou que a edição atual das exposições atraiu uma participação recorde das principais empresas globais especializadas nesses setores vitais, com a área de exposição aumentada em 15%, atingindo mais de 30 mil metros quadrados, em comparação com a edição anterior em 2022. Mais de 214 empresas devem participar das exposições, com uma taxa de crescimento de 19% em comparação com a edição anterior. Além disso, mais de 35 países estão presentes, marcando um aumento de 30% no número em comparação com a última edição, enquanto a edição atual tem a participação de vários países pela primeira vez, incluindo Arábia Saudita, Qatar, Suíça, Luxemburgo, Singapura, Holanda, Eslovênia, Estônia e República Tcheca.

E, por fim, acrescentou: "Desde sua criação, o Grupo ADNEC tem o compromisso de apoiar o crescimento e o desenvolvimento das indústrias nacionais em vários setores, como parte de sua estratégia para aumentar a competitividade das empresas nacionais e transferir e localizar conhecimentos avançados no país. A edição atual das exposições registrou um aumento no número de empresas nacionais para 72, um acréscimo de 64% em relação à edição do ano passado. Na edição deste ano, a participação das empresas nacionais representa 34% do total de empresas expositoras, enquanto o número de empresas internacionais participantes chegou a 142, representando 67%. O pavilhão dos Emirados Árabes Unidos é o maior entre os nacionais, com uma área de 5.200 metros quadrados, seguido pelos pavilhões chinês e americano, afirmando a importância das exposições no avanço das perspectivas atuais e futuras desses setores vitais no país".

Al Dhaheri agradeceu ao Ministério da Defesa por seus esforços e cooperação na organização bem-sucedida desses importantes eventos e por apresentá-los de forma condizente com a reputação e o status do país nos níveis regional e internacional, e a todos os parceiros dos setores público e privado, especialmente à EDGE, parceira estratégica das exposições.

Para obter mais informações sobre a conferência e as exposições UMEX e SimTEX 2024 e para se registrar, acesse o link em anexo https://umexabudhabi.ae/

https://wam.ae/article/b16ipcu-record-breaking-umex-simtex-2024-set-launch-next