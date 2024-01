Ex-fábrica da Fiat na Itália vive abandono após venda, fraude e até prisões

Uma antiga fábrica da Fiat na região costeira da Sicília, na Itália, está com seus dias contados após ficar parada pelos últimos 13 anos. Com linhas de produção ainda montadas e escritórios conservados, o local é uma capsula perdida no tempo que em breve não existirá mais.

O que aconteceu

Isso ocorrerá devido ao fato de o local, chamado oficialmente de Fiat Termini Imerese durante suas décadas de atividade, estar prestes a ser demolido.

No fim da última década, a fábrica foi adquirida pela marca BluTec para produzir carros elétricos. Porém após uma investigação em 2019, o presidente da empresa, Roberto Ginatta, foi preso por uma fraude financeira. Desta forma, a fábrica nunca voltou à ativa. Agora, com o empreendimento vendido novamente, a estrutura será destruída.

O local foi uma tentativa do governo italiano de impulsionar a economia no sul do país no fim dos anos 1960. Com linhas modernas, a Fiat Termini Imerese produziu na época o Fiat 500 e o Fiat 126, substituído na década de 1980 pelo Fiat Panda.

Nos anos 1990, o local produziu o Fiat Punto e, posteriormente, do Lancia Ypsilon.

Em 2011, a fábrica - em crise financeira por ser pequena em comparação com outras no país - foi fechada e deixou 2 mil funcionários sem emprego.

Confira como está o local hoje:

Quer ler mais sobre o mundo automotivo e conversar com a gente a respeito? Participe do nosso grupo no Facebook! Um lugar para discussão, informação e troca de experiências entre os amantes de carros. Você também pode acompanhar a nossa cobertura no Instagram de UOL Carros.