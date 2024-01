Equador: Procurador que investigava invasão a TV é assassinado

GUAYAQUIL, 17 JAN (ANSA) - O procurador responsável por investigar a invasão a uma emissora pública de televisão no Equador foi morto a tiros nesta quarta-feira (17).

Cesar Suarez foi vítima na cidade portuária de Guayaquil, uma das mais afetadas pela crise de segurança que atinge o país.

A invasão ocorreu no último dia 9, mesmo dia em que o país entrou em estado de exceção após a fuga da prisão do criminoso mais perigoso do país, José Adolfo Macías Villamar, conhecido como Fito. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.