Equador aprova lei de igualdade salarial entre homens e mulheres

QUITO, 17 JAN (ANSA) - Com 96 votos favoráveis de um total de 173, a Assembleia Nacional do Equador aprovou nesta quarta-feira (17) a lei que determina a paridade salarial entre mulheres e homens.

O texto permitirá que todos os cidadãos do país sul-americano, independentemente do gênero, recebam a mesma compensação pelo mesmo tipo de trabalho.

"A aprovação coloca uma pedra fundamental para as mulheres no Equador: eliminar a divergência salarial e garantir o direito a um salário digno e equânime nos aproxima do Novo Equador", disse o Ministério das Mulheres e dos Direitos Humanos do país, em uma mensagem nas redes sociais.

Segundo a Organização Internacional do Trabalho, no Equador apenas 47% das mulheres participam do mercado de trabalho, e ganham em média 20% a menos que os homens. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.