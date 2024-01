Encontro entre Papa e presidente da Colômbia será em 19/1

CIDADE DO VATICANO, 17 JAN (ANSA) - O encontro entre o papa Francisco e o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, ocorrerá no dia 19 de janeiro, no Vaticano.

O líder da Igreja Católica receberá o mandatário no Palácio Apostólico a partir das 10h30 (de Roma).

Petro anunciou que conversará com o religioso sobre "temas como a paz na Colômbia e no mundo". (ANSA).

