Em Davos, presidente do STF questiona 'guerra às drogas'

(ANSA) - BRASÍLIA, 17 GEN - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, questionou a guerra às drogas e propôs um debate sobre o tema em discurso nesta quarta-feira (17) no Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça.

"Essa é uma guerra que nós estamos perdendo. De modo que não importa a visão de cada um sobre o endurecimento da repressão ou sobre as experiências de legalização que há em outros países", declarou o magistrado.

Ele acrescentou: "temos que partir do pressuposto de que o que nós estamos fazendo não está dando certo".

Barroso, presidente do STF desde 2023, tem defendido a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal e feito criticas à superlotação dos presídios.

O ministro afirmou em Davos que "o pensamento progressista sempre negligenciou a segurança pública em alguma medida em razão da pobreza e da desigualdade. Mas pobre também precisa de segurança".

"Penso em organizar um evento talvez no CNJ [Conselho Nacional de Justiça] para nós repensarmos a questão da segurança pública no Brasil e das drogas no Brasil sem preconceito", finalizou Barroso. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.