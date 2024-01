Em Davos, Javier Milei faz discurso ácido com críticas a políticos, feministas e socialistas

Um dos discursos aguardados nesta quarta-feira (17) no Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, foi o do novo presidente argentino, o autoproclamado "anarco-capitalista" Javier Milei. Sem decepcionar os que esperavam uma fala polêmica, o chefe de Estado criticou os governos que ele chamou de "socialistas" e a classe política.

"Toda essa agenda feminista radical colaborou com os burocratas e promoveu a criação de mais pastas e mais cargos, como secretarias para mulheres", disse o presidente argentino logo no início de seu discurso, na plenária do fórum.

Milei criticou as ações que, segundo ele, colocam hoje o homem contra a natureza e afirmou que as ideias neomarxistas se apropriaram das universidades, da cultura e da geopolítica internacional.

"Se não lutarmos contra essas ideias, teremos mais socialismo e mais pobreza. É um modelo contrário ao crescimento", disse. "E a pobreza gerada pelo coletivismo, nós conhecemos bem na Argentina. Entramos numa espiral infernal de pobreza", lamentou.

Ocidente em perigo

Javier Milei, alertou ainda que "o mundo ocidental" está "em perigo" por causa de ideias "que levam ao socialismo e, portanto, à pobreza". O presidente argentino convocou o que ele chamou de "países do Ocidente", a "se colocarem no caminho da prosperidade", convidando-os a saírem do "caminho de servidão".

"Os principais líderes do mundo ocidental abandonaram, infelizmente, a ideia de liberdade nos últimos anos em favor de diferentes versões do que chamamos de coletivismo", disse ele, em sua primeira viagem internacional como presidente.

Críticas aos políticos, elogio aos empresários

Por fim, Milei elogiou os empresários dizendo que são eles "os verdadeiros protagonistas" e que a Argentina está aberta para fazer negócios. "A todos do mundo das empresas, eu digo que não tenham medo. A classe política só tem interesse em se manter no poder e vocês, os empresários, é que são os verdadeiros heróis. Por isso, não se curvem", disse.

Milei chegou a Davos nesta terça-feira (16), com o objetivo de atrair novos investimentos para o seu país. Ele está acompanhado da irmã, Karina Milei, que é secretária-geral da Presidência argentina, do ministro da Economia, Luis Caputo, do chefe do gabinete de ministros, Nicolás Posse, e da chanceler, Diana Mondino.