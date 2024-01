Dubai registra mais de AED 1,8 bilhão em transações imobiliárias na terça-feira

DUBAI, 16 de janeiro de 2024 (WAM) - O mercado imobiliário de Dubai registrou 525 transações de vendas no valor de AED 1,54 bilhão, além de 127 acordos de hipoteca no valor de AED 226,51 milhões e 19 acordos de doação no valor de AED 89,9 milhões na terça-feira, segundo dados divulgados pelo Departamento de Terras de Dubai (DLD).

As vendas incluíram 480 vilas e apartamentos no valor de AED 1,23 bilhão e 45 lotes de terra no valor de AED 304,55 milhões. As hipotecas incluíram 109 casas e apartamentos no valor de AED196,4 milhões e 18 terrenos avaliados em AED30,11 milhões, elevando o total de transações imobiliárias desta terça-feira para mais de AED1,8 bilhão.