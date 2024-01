Do branco ao bege: quais cores bombaram nos carros novos em 2023

A empresa BASF divulgou uma pesquisa que identifica quais as cores preferidas pelos compradores de carros novos em 2023 no mundo. As cores acromáticas - branco, preto, cinza e prata - seguem na frente, mas outras cores também surpreenderam.

O que aconteceu

Em um levantamento feito em todo o mercado, a empresa BASF revelou quais as cores mais utilizadas no mundo automotivo em 2023 quando o assunto são carros novos.

As cores acromáticas ainda são as favoritas para veículos não comerciais. Cores cromáticas, como azul, bege, vermelho e marrom também tiveram sua participação inalterada.

Na América do Sul, 86% dos veículos saíram brancos, pretos, cinzas ou pratas - a maior proporção em todas as regiões do mundo. O detalhe interessante foi o fato de o bege dominar o mercado de carros grandes.

Na Europa, África e Oriente Médio, as cores acromáticas também dominam. Porém, nesta região notou-se uma mudança, com cores mais claras - branco e prata - perdendo espaço para mais escuras - preto e cinza em 2023.

Entrando mais afundo na Europa, as cores cromáticas preferidas foram o azul na Alemanha (11%), vermelho e laranja na Espanha e Reino Unido (9%) e verde na França (6%). Já a Itália é o país que mais gosta de cores cromáticas, com 30% dos veículos.

Já na América do Norte, cores acromáticas também representaram a maior parte dos veículos, com as mais claras levando vantagem. Já azul e vermelho - que passou por aumento - são as cromáticas mais escolhidas.

A liderança de cores cromáticas foi na região Ásia-Pacífico. Com um aumento frente a 2022, o verde foi a cor que mais cresceu.

Parte do motivo pelo qual a Ásia-Pacífico é mais diversificada em termos de cores é a grande variação de tipos de veículo. Cores mais diversas podem ser vistas nos carros elétricos, especialmente com mais influência do verde e do roxo.

A BASF informa que seu relatório é "uma análise de dados da divisão de tintas automotivas da BASF, baseada na produção automotiva global e na aplicação de tintas em veículos não comerciais em 2023".

