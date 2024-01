Direita europeia diz querer rechaçar migrantes, mas depende economicamente de sua mão de obra

"Invasão", referendo antimigração... Os partidos europeus de direita e extrema direita fizeram da rejeição aos imigrantes o fio condutor de sua retórica eleitoral, mas, uma vez no poder, são forçados a rever suas posições diante da escassez de mão de obra causada pelo declínio demográfico no Velho Continente. "O Brexit incorpora a natureza contraditória e fora de alcance da retórica antimigração, ou seja, sua hipocrisia fundamental", dizem especialistas.

Em 2017, a hoje primeira-ministra italiana, Georgia Meloni (de extrema direita), então deputada da oposição, afirmou que a chegada "à Itália de 500 mil migrantes em três anos" seria uma "invasão planejada", uma "substituição étnica".

No verão passado, no entanto, o governo que ela lidera anunciou em um comunicado conciso que havia aprovado um decreto que validava a "entrada" de "452 mil trabalhadores estrangeiros na Itália para o período de 2023-2025".

Embora o diário italiano conservador La Stampa tenha destacado isso como um surpreendente "passo para trás", o executivo italiano de Meloni justificou sua reviravolta citando as "realidades produtivas" do país, onde há uma "escassez de 833 mil trabalhadores", principalmente na pesca e na agricultura.

A irresponsabilidade de misturar "migração" e "terrorismo"

Os discursos e as ações também se contradizem na Hungria, onde o primeiro-ministro ultranacionalista Viktor Orban, outro populista representante da extrema direita local, anda multiplicando suas diatribes anti migração em nome da defesa de uma "Europa cristã". "Aqueles que apoiam a migração também apoiam o terrorismo", denunciou ele em outubro.

Budapeste, que se recusa agora a aceitar refugiados e a contribuir com o mecanismo de solidariedade entre os países membros criado pela União Europeia, está, no entanto, emitindo cada vez mais vistos de trabalho para compensar a falta de mão de obra húngara.

Construção civil, serviços de bufê, fábricas de baterias elétricas... Nos últimos quatro anos, o número de trabalhadores de fora da UE na Hungria dobrou, passando de 35 mil no início de 2019 para mais de 73 mil no final de 2023, principalmente da Ásia, de acordo com estatísticas oficiais.

Em agosto, Gergely Gulyas, chefe de gabinete de Viktor Orban, explicou essa discrepância dizendo: "É um sistema que é totalmente independente da imigração, eles não ficam conosco a longo prazo".

Assim como a Itália (1,25 filho por mulher em 2021), a Hungria (1,59) está sofrendo com décadas de baixas taxas de natalidade, que, juntamente com o aumento da expectativa de vida, estão contribuindo para o envelhecimento de sua população e, no curto prazo, afetando sua economia.

A situação é praticamente a mesma em toda a UE, onde a média é de 1,5 filho por mulher e a expectativa de vida é de mais de 80 anos, segundo a agência de estatísticas europeia Eurostat.

"Procura-se 43 milhões de migrantes"

A necessidade de trabalhadores estrangeiros pode chegar a 43,1 milhões em 2050 na UE, de acordo com um estudo prospectivo do Center for Global Development (EUA), baseado na suposição de que o progresso técnico não destruirá empregos.

Mas enquanto 380 mil entradas irregulares foram registradas pela Agência Europeia de Vigilância de Fronteiras (Frontex) para 2023, um pico desde 2016, a UE continua repetindo que não quer receber esses migrantes - a maioria dos quais vem da África, do Oriente Médio ou do Afeganistão.

No final de dezembro, a França, uma das campeãs da Europa em termos de taxa de natalidade, votou uma lei de imigração altamente controversa que foi considerada "uma vitória ideológica" da extrema direita, apesar do fato de que sua taxa de fertilidade está caindo para 1,68 filhos por mulher até 2023.

Em um cenário de debate de direita sobre o assunto, com o partido conservador pedindo um referendo sobre imigração, o presidente Emmanuel Macron defendeu um "escudo" contra a imigração ilegal.

O chefe do sindicato patronal francês, o Medef, Patrick Martin, por outro lado, denunciou o "foco excessivo" nos imigrantes sem documentos e o "obscurecimento" do aspecto econômico, quando se espera que até 2050 a França precise de "3,9 milhões de funcionários estrangeiros".

A Alemanha, criticada na UE por acolher mais de 800 mil refugiados em 2015 durante a crise síria, terá que fazer muito mais, com 12,9 milhões de funcionários atingindo a idade de aposentadoria em 2036, conforme a agência nacional de estatísticas Destatis, ou 30% da população ativa.

"Vamos precisar de mais imigração"

"Vamos precisar de mais imigração", disse o chanceler alemão Olaf Scholz em outubro, esperando que muitas "mentes talentosas e trabalhadores qualificados" estrangeiros logo "vivam e se integrem"... Ao mesmo tempo em que anunciou, na mesma entrevista à Spiegel, que queria "limitar a imigração ilegal" para a Alemanha, porque "muitas pessoas estão chegando".

Um discurso "ambivalente" sobre imigração que equivale a dizer "queremos fechar a imigração, mas queremos escolher nossos imigrantes", observa Patrick Simon, diretor de pesquisa do Institut national d'études démographiques.

Bastidores do Brexit

No Reino Unido, a questão foi uma força motriz por trás da votação do Brexit em 2016. Seis anos depois, o país, com sua taxa de fertilidade vacilante (1,5 filhos por mulher), registrou um recorde de imigração líquida de 606 mil pessoas de países fora da UE, enquanto muitos cidadãos europeus deixaram o Reino Unido.

"O Brexit incorpora a natureza contraditória e fora de alcance da retórica anti migração", diz Patrick Simon, denunciando sua "hipocrisia fundamental".

"Quando você fecha os fluxos pela força da autoridade, as pessoas que não entram mais pela porta, saem pela janela", aponta o demógrafo François Héran. O Brexit, seja em termos de experimento negativo na pesquisa econômica, ou na imigração, é uma experiência que deve servir de lição para o resto da Europa".

