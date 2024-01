Dia Mundial da Pizza celebra ícone do 'made in Italy'

ROMA, 17 JAN (ANSA) - Diversos países celebram nesta quarta-feira (17) o Dia Mundial da Pizza, dedicado a enaltecer uma das receitas mais apreciadas no planeta e ícone do Made in Italy.

"Viva a pizza, que está indiscutivelmente entre os pratos mais icônicos da nossa cozinha. Seja em casa, na pizzaria ou até na rua, a fatia de pizza faz parte da nossa cultura alimentar", escreveu no Facebook o ministro italiano da Agricultura, Francesco Lollobrigida.

A data coincide com o Dia de Santo Antônio Abade, considerado como protetor dos moleiros, dos pizzaiolos e dos animais.

Segundo a Confederação Nacional dos Cultivadores Diretos (Coldiretti), o país produz 2,7 bilhões de pizzas por ano, com um consumo de 200 milhões de quilos de farinha, 225 milhões de quilos de muçarela, 30 milhões de quilos de azeite de oliva e 260 milhões de quilos de molho de tomate.

O sabor favorito dos italianos é a clássica margherita, e o consumo de pizza no "Belpaese" totaliza 7,8 quilos per capita anualmente. Essa cifra coloca a Itália na liderança na Europa, seguida por Espanha (4,3 kg), França (4,2 kg) e Alemanha (4,2 kg).

Em termos globais, os Estados Unidos estão na ponta do ranking, com 13 quilos per capita. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.