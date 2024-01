DeSantis deixa de lado primárias de New Hampshire e mira na Carolina do Sul

Por James Oliphant e Gram Slattery

BRETTON WOODS, New Hampshire (Reuters) - O governador da Flórida, Ron DeSantis, está praticamente abandonando as primárias do Partido Republicano para a eleição presidencial em New Hampshire, marcadas para a próxima semana, preferindo realocar a equipe e se concentrar na Carolina do Sul, onde espera pressionar a adversária Nikki Haley em seu Estado Natal.

DeSantis gastou uma enorme proporção de seu tempo e recursos em Iowa, mas terminou em um distante segundo lugar, atrás do presidente Donald Trump, na primeira disputa estadual dos republicanos. DeSantis tem perspectivas muito difíceis para New Hampshire, um Estado para o qual sua campanha deu pouca atenção até agora.

Apenas cerca de 6% dos moradores de New Hampshire planejam votar em DeSantis, segundo a média das pesquisas, contra 30% para Haley, uma ex-governadora da Carolina do Sul, e 43% para Trump. Algumas pesquisas recentes mostram Haley e Trump em uma briga muito mais próxima.

A campanha de DeSantis agora está planejando se concentrar principalmente na Carolina do Sul, que realizará as primárias do Partido Republicano em 24 de fevereiro, informou inicialmente a CBS News nesta quarta-feira. DeSantis e Haley estão lutando para se tornar a principal alternativa a Trump.

“Quando Nikki Haley não conseguir vencer seu Estado natal, ela estará acabada e será uma corrida entre duas pessoas”, disse uma autoridade sênior da campanha de DeSantis à Reuters nesta quarta-feira, confirmando a reportagem.

A autoridade, que falou sob condição de anonimato, não disse se DeSantis retornaria a New Hampshire, mas o candidato agendou eventos na Carolina do Sul para o fim de semana.

Trump está à frente de DeSantis e Haley por ampla margem na Carolina do Sul, com a média das pesquisas indicando que tem 55% do apoio, contra quase 25% de Haley e 12% de DeSantis.

Em Greenville, na Carolina do Sul, na terça-feira, DeSantis criticou Haley numa etapa de campanha.

"Ela foi governadora aqui durante seis anos. Vocês podem citar as principais realizações durante o seu mandato?", questionou ele. "Quero dizer, digam-me se há, porque ela não foi capaz de fazer isso."

Solicitada a dar uma resposta, a campanha de Haley disse: "A Carolina do Sul é um ótimo Estado. Esperamos que eles aproveitem as suas férias aqui."

(Reportagem de James Oliphant e Gram Slattery)