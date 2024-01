Como sumô fez a Toyota criar uma versão conversível de seu SUV

A Toyota transformou seu SUV Century em conversível para o Grand Sumo Tournament, no Japão. A solicitação do carro foi feita por um ex-lutador da modalidade, que queria usar o modelo para desfiles.

O veículo deveria ser um Toyota Crown modificado, mas a associação de Sumô preferiu um Century.

O que aconteceu

O modelo, feito para desfiles de lutadores de sumô e entregue visando a comemoração do 100º aniversário do sumô, em 2025, foi apresentado no Grand Sumo Tournament, em Tóquio, com a presença do presidente da Toyota, Akio Toyoda.

Apesar de ter perdido a cobertura, o Toyota Century manteve sua seção inferior em relação a sua versão de produção.

Para compensar a rigidez perdida, a montadora reforçou a carroceria do Century, o que acrescentou peso. Assim, a Toyota precisou também mudar a suspensão.

O conversível tem quatro portas, acabamento em branco, interior em marfim e rodas de liga leve com vários raios. Os bancos traseiros foram tirados em prol de um banco maior e elevado.

O Century segue com motor V6 de 3.5 litros gerando 412 cv junto com seu sistema híbrido plug-in.

