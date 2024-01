Clima de inverno atrapalha as viagens aéreas e de trem na Europa

FRANKFURT/ OSLO (Reuters) - A chuva e o frio congelante no centro e no sul da Alemanha paralisaram centenas de voos e restringiram o tráfego de trens nesta quarta-feira, enquanto uma forte nevasca na capital da Noruega levou ao fechamento de seu principal aeroporto.

O aeroporto de Oslo informou que permaneceria fechado ao menos até o início da tarde, enquanto o aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, cancelou todas as suas operações a partir do meio-dia, pois os aviões não podiam mais ser descongelados, disse um porta-voz.

Cerca de 600 das 1.047 chegadas e partidas programadas de Frankfurt haviam sido canceladas no início do dia. No aeroporto de Munique, 254 voos foram cancelados e um aeroporto menor, na cidade de Saarbruecken, no sul do país, deixou de operar completamente.

"Isso é extremamente raro... há tanta neve que os pilotos não conseguem ver as luzes no solo, então suspendemos todos os voos de entrada e saída", disse um porta-voz da operadora nacional de aeroportos da Noruega, Avinor.

"Não tenho tido nada além de estresse desde ontem", disse Klaus Ludwig Fess na sala de embarque do aeroporto de Frankfurt, acrescentando que tanto seu voo inicial quanto o que havia sido remarcado foram cancelados.

"Agora vou pegar o trem para Berlim", disse.

A operadora ferroviária alemã Deutsche Bahn, no entanto, também alertou sobre atrasos e cancelamentos devido ao clima de inverno, e disse que estava limitando a velocidade máxima de seus trens ICE de alta velocidade a 200 km/h como medida de precaução.

Os serviços de longa distância de Stuttgart e Frankfurt para Paris foram cancelados devido às condições climáticas na França, informou a Deutsche Bahn.

O serviço meteorológico da França alertou em seu site sobre a presença de camadas de gelo em 25 regiões e inundações em outras três áreas nesta tarde.

Na Noruega, os trens pararam em algumas áreas no leste do país devido às condições climáticas, disse a operadora de trens Bane Nor em um comunicado na quarta-feira.

Na Alemanha, um risco extremo de camada de gelo em estradas e forte nevasca permaneceria até quinta-feira nas regiões afetadas, informou seu serviço meteorológico.

Várias escolas nas regiões central e sul da Alemanha permaneceram fechadas.

(Reportagem de Terje Solsvik, Louise Breusch Rasmussen, Stephane Nitzschke, Maximilian Schwarz e Anneli Palmen)