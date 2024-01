Chuvas no RJ: Nem horror sensibiliza gestores públicos, diz Josias

Os desastres causados pelas chuvas estão deixando de ser "desastres naturais" e estão virando "desastres estatais" pela falta de ação do poder público, disse o colunista do UOL Josias de Souza, durante o UOL News da manhã desta quarta-feira (17).

Norma de Morais, 70, decidiu não abandonar sua casa na zona norte do Rio, mesmo com o imóvel tomado pela água. Fotos da idosa viraram símbolo dos impactos da chuva.

Essa imagem da dona Norma é a materialização daquilo que a ministra Marina Silva chamou de 'pedagogia da dor': uma senhora que permanece na casa inundada, com a água pela cintura, como se nada tivesse acontecido.

A cena realmente é de cortar o coração, mas estamos vivendo o horror. Nem o horror tem sensibilizado os gestores públicos no Brasil. Uma cena como essa, se vivêssemos num país normal, estimularia as pessoas a tratarem o drama climático com a seriedade que merece.

Convivemos de forma habitual com esses desastres naturais, mas estão virando desastres estatais. A inação transforma o que é natural em antinatural. É hora de agir. Passou da hora de tomar providências que ultrapassem a reação, que tratem o problema de forma preventiva.

Água chegou até a cintura da idosa

Norma de Morais, 70, não quis deixar casa tomada pela água da chuva Imagem: Arquivo Pessoal

A água subiu até a cintura da idosa, que tem 1,65 m de altura. Ainda se recuperando de uma cirurgia feita há menos de quatro meses, ela não quis deixar o imóvel e fez fotos para informar parentes sobre a situação.

As fotos viralizaram nas redes sociais. Em uma das imagens, ela aparece sentada no sofá da sala, com as pernas completamente submersas. Em outra, Norma passa um café na cozinha, com a água na altura da cintura.

Simone Simões, filha de Norma, disse que a idosa tem "muito carinho pela casa". Por isso, ela não quis sair do imóvel mesmo com o perigo, e dormiu no sofá ainda em meio à enchente.

Ela é uma senhora bem teimosa, nada é arriscado nem difícil para ela. Conseguimos salvar algumas coisas, como os documentos. Na casa da minha mãe colocamos a TV em cima do armário e o resto deixamos, porque não sabíamos se dava para mexer, por causa da eletricidade. Foi uma cena horrível.

Simone Simões

Alagamentos no Rio deixaram 12 mortos centenas de desalojados. Parte deles já havia enfrentado problemas semelhantes anos antes.

