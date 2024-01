São Paulo deixa estado de atenção após alagamentos e quedas de árvores

São Paulo deixou o estado de atenção no fim da tarde desta quarta-feira (17). Mais cedo, a cidade chegou a registrar 11 pontos de alagamento e quedas de árvores. Uma delas atingiu dois veículos.

O que aconteceu

Fim do estado de atenção foi declarado às 18h30. Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), o anúncio vale para toda a cidade.

Corpo de Bombeiros registrou até o momento 27 chamados para queda de árvores. Uma das árvores atingiu dois veículos, segundo os bombeiros. Não há feridos.

Uma pessoa ficou com ferimentos leves após um desabamento, segundo os bombeiros. A corporação também registrou 2 chamados para alagamentos.

Referente as ocorrências relacionadas às chuvas, período das 00h00 às 17h50, Capital e Região Metropolitana.

27 chamados para queda de árvores;

02 chamados para alagamentos;

01 chamado para desabamento/desmoronamento (01 vítima ferimentos leves, SOS PS Jandira). -- Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) January 17, 2024

16h21 Queda de árvore em cima de veículos, Rua Sabado D'Angelo, 64 - Itaquera, 02 viaturas no atendimento, 02 automóveis, 01 ônibus e 01 caminhão atingidos, sem vítimas. #193R -- Corpo de Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) January 17, 2024

Alagamento

Não há pontos de alagamento ativos no momento. Ao longo da tarde, a cidade chegou a registrar 11 áreas alagadas.

Áreas de chuva perderam força, aponta o CGE. As próximas horas seguem com tempo instável, com possibilidade de chuva isolada atuando com baixo potencial para alagamentos.

Recomendações

O CGE recomenda medidas de segurança durante alagamentos. É importante evitar transitar em ruas alagadas, não se aventurar em correntezas e tentar ficar em local seguro.

Também é fundamental manter-se longe da rede elétrica e próximo a árvores. O órgão recomenda se abrigar em casas e prédios.

Na quinta-feira (18), o cenário deve se repetir, segundo o CGE. O sol aparece entre nuvens e o calor continua. Entre o meio da tarde e o início da noite há previsão de pancadas de chuva de forma isolada, mas com até forte intensidade e que pode vir acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento. Mínima de 23°C e máxima de 34°C.

Na sexta-feira (19), o sol entre nuvens aparece pela manhã. A partir do meio tarde, o calor e a aproximação de uma frente fria favorece a formação de áreas de instabilidade que provocam chuva em forma de pancadas mais generalizadas e com potencial para rajadas de vento e formação de alagamentos. As chuvas podem se estender para o período da noite. Os termômetros oscilam entre 23°C ao amanhecer e máxima de 32°C à tarde.