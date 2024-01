'Choque' no bumbum e alta intensidade: como é o treino de Yasmin Brunet

Yasmin Brunet é muito focada em seus objetivos. É assim que a define o personal trainer Marcio Lui, responsável pelos treinos da participante do BBB 24 desde 2018.

A forma física da empresária e modelo tem sido um assunto muito falado fora e dentro do reality show. Se, por um lado, participantes como Rodriguinho e Nizam criticam veementemente o corpo de Yasmin, a internet ressalta o quanto a modelo está bonita.

No X —antigo Twitter—, não faltaram comentários positivos, principalmente sobre os glúteos da modelo. E, segundo Lui, esse realmente é um dos focos do treino de Brunet.

Aumentei meu treino de glúteo pensando nela? em ficar com a bunda igual da Yasmin Brunet -- Gabs (@_gabsoceano) January 12, 2024

"O foco dela sempre foi pernas, glúteos e abdome. Sempre fizemos um mix desses três, num equilíbrio entre treino funcional e musculação", contou Lui.

Como é treino de Yasmin

Coice com caneleira, cadeira abdutora, mesa flexora, stiff, agachamento sumô, remada alta, supino, crucifixo e muita escada ergométrica. Esses são exercícios que Marcio Lui costuma passar para Yasmin Brunet.

No entanto, o profissional de educação física explica que a rotina de treino da modelo é dinâmica e os movimentos mudam bastante. "Fazíamos muitas variações, não repetíamos os mesmos exercícios em todo treino, essa era uma brincadeira com ela na parte da estimulação", conta Lui.

O estímulo, segundo o personal, serve de motivação e ajuda a manter o aluno interessado nas aulas. Para as celebridades, então, é fundamental, uma vez que as agendas sempre são mais atribuladas —além de Yasmin Brunet, Marcio Lui treina a apresentadora Sabrina Sato, entre outras celebridades.

"Não é só celebridade, qualquer pessoa precisa ser estimulada. Quando você tem variações de treino, você consegue fazer com que o seu aluno não caia na rotina e tenha uma resposta muito bacana ao exercício", diz Lui.

Mas a Yasmin nunca teve essa coisa de achar chato treinar. Como personal dela, posso dizer que ela tem esse foco nos treinos e os leva com muita seriedade. Marcio Lui, personal trainer

'Choquinhos' no bumbum

Com Marcio Lui, Yasmin Brunet não tinha dias certos para treinar nem um tempo de treino pré-estabelecido. Tudo era combinado a cada semana, até porque o personal atua em São Paulo e nem sempre a modelo estava na cidade.

"Eu me adaptava muito à agenda dela, do que ela podia fazer e do que não podia", conta Lui.

Às vezes, apenas alguns minutos eram necessários para garantir o treino. Segundo o personal, com treinos curtos de alta intensidade jé é possível garantir o resultado que se quer na academia.

Yasmin geralmente fazia exercícios de força (musculação) e depois realizava um treino com eletroestimulação, segundo Lui.

Na eletroestimulação de corpo inteiro —também conhecida como EMS (do inglês, Electro Muscle Stimulation)—, o aluno faz exercícios usando um colete e eletrodos espalhados pelo corpo. Eles emitem um estímulo elétrico que faz os músculos contraírem.

A eletroestimulação serve como um plus na rotina de todos os meus alunos. Quando você faz a musculação, o método vai potencializar o resultado. Marcio Lui, personal trainer

De acordo com Marcio Lui, a eletroestimulação dentro do treino de Yasmin potencializa os ganhos na região do glúteo, da parte posterior da coxa e do abdome. "A caneleira e a eletroestimulação eram os carros-chefe do treino dela", comenta.

Mas não é silicone?

Yasmin Brunet garantiu que não fez nenhuma cirurgia plástica no bumbum, apenas procedimentos estéticos não invasivos. Um deles é a aplicação de bioestimulador de colágeno nos glúteos.

"Dá um up geral. E como vai produzindo colágeno por meses, nota-se o efeito ao longo do tempo, por isso é legal", disse ela em 2020.

Não há problemas entre fazer procedimentos estéticos e musculação, no entanto é preciso ter cautela quanto ao tempo de repouso após o tratamento.

Talvez a bunda da Yasmin seja a mais perfeita que eu já na vida. Ela conta que é 100% natural, ou seja, sai na frente de 95% das famosas. -- Lola Ferreira (@lolaferreira) January 11, 2024

"É importante saber o que está fazendo e também ter um contato direto com o personal porque, dependendo do tipo de procedimento, você não pode fazer alguns tipos de exercícios", comenta Lui.

Segundo o personal, o contato entre personal, aluno e médico é fundamental, inclusive, para se entender a necessidade do que precisa ou não ser feito.