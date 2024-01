China pede "calma" após ataque no Paquistão atribuído ao Irã

O Paquistão acusou o Irã nesta quarta-feira (17) de um bombardeio aéreo que matou duas crianças e deixou outras três feridas em seu território nesta terça-feira (16), perto da fronteira. A acusação ocorre dias depois dos ataques liderados por Teerã no Iraque e na Síria.

"Pedimos aos países que evitem ações que possam exacerbar as tensões e trabalhem juntos para manter a paz e a estabilidade", disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Mao Ning, à imprensa nesta manhã.

A China "considera o Irã e o Paquistão como vizinhos próximos e países islâmicos importantes", enfatizou a porta-voz. Os dois são membros da Organização de Cooperação de Xangai, fundada pela China e a Rússia.

De acordo com a agência de notícias iraniana Nour, o ataque levou à destruição do quartel-general no Paquistão do grupo jihadista Jaish al-Adl (Exército de Justiça em árabe).

O Jaish al-Adl, formado em 2012, é considerado um grupo terrorista por Teerã e realizou vários ataques em solo iraniano nos últimos anos. Na terça-feira, o Irã disparou mísseis contra o que qualificou de quartéis-generais "espiões" e alvos "terroristas" na Síria e no Curdistão iraquiano autônomo.

"Esta violação da soberania do Paquistão é inaceitável e pode ter sérias consequências", reagiu o Ministério das Relações Exteriores do Paquistão, em um comunicado.

Islamabad não especificou onde ocorreu o ataque iraniano. De acordo com relatos da imprensa paquistanesa, o bombardeio aconteceu perto de Panjgur, na província de Baluchistão, no sudoeste, onde os dois países compartilham uma fronteira de 1.000 quilômetros.

Reunião em Davos

Poucas horas antes da reunião, o primeiro-ministro interino paquistanês, Anwar-ul-Haq Kakar, reuniu-se com o ministro iraniano das Relações Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, à margem do Fórum de Davos, na Suíça.

O ataque em território paquistanês na noite de terça-feira "causou a morte de duas crianças inocentes e feriu três meninas", disse um comunicado oficial. Teerã e Islamabad se acusam mutuamente de permitir que grupos rebeldes operem a partir de seus territórios para organizar ataques.

"O que é ainda mais preocupante é que este ato ilegal ocorreu apesar da existência de vários canais de comunicação entre o Paquistão e o Irã", disse o Ministério das Relações Exteriores paquistanês.

Os ataques ocorrem em um momento delicado no Oriente Médio, marcado pela guerra entre o grupo Hamas e Israel na Faixa de Gaza e disparos dos rebeldes houthis pró-Irã do Iêmen a navios comerciais no Mar Vermelho.

(RFI e AFP)