Chiellini assume cargo na comissão técnica do Los Angeles FC

ROMA, 17 JAN (ANSA) - Pouco mais de um mês depois de pendurar as chuteiras, o ex-zagueiro italiano Giorgio Chiellini continuará vinculado ao Los Angeles FC, mas como treinador de desenvolvimento de atletas.

Vice-campeão da Major League Soccer (MLS), Chiellini vai trabalhar junto com treinador da equipe, Steve Cherundolo, no processo de desenvolvimento do elenco.

O campeão europeu será uma espécie de tutor para os jogadores do LAFC, principalmente aos mais jovens.

"Estamos gratos por Giorgio ter jogado os últimos 18 meses da sua carreira nos Los Angeles FC. Durante esse período, ele provou que é um trunfo para o clube de várias formas, e estamos entusiasmados por adicionar uma mente brilhante, um líder incrível e uma pessoa ainda melhor", disse John Thorrington, vice-presidente do clube norte-americano.

Aos 39 anos, Chiellini, que é ídolo da Juventus, disputou 45 partidas e marcou um gol com a camisa do Los Angeles FC. (ANSA).

Veja mais notícias, fotos e vídeos em www.ansabrasil.com.br.