Trio tenta entrar com caixão no metrô de Salvador: 'Último desejo'

Três pessoas foram barradas na entrada de uma estação de metrô em Salvador, na terça-feira (16), ao tentarem passar pelo local com um caixão.

O que aconteceu

O vídeo mostra um homem conversando com um agente da estação da Lapa, enquanto deixa o caixão ao lado. "O cara está dizendo que o último desejo da pessoa que está lá dentro era viajar de metrô. A 'polícia' não está querendo deixar", diz a pessoa que registrou as imagens.

Tamanho acima do permitido. A CCR, que administra o metrô em Salvador, disse que três pessoas tentaram embarcar com "com um objeto que excedia as dimensões permitidas no regulamento do Sistema Metroviário".

A empresa disse que os três foram orientados pelos agentes e "seguiram destino ignorado".