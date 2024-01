Bruna Marquezine celebra conquista de passaporte italiano

SÃO PAULO, 17 JAN (ANSA) - A atriz brasileira Bruna Marquezine comemorou nesta segunda-feira (15) a oficialização de sua cidadania italiana.

Ela publicou uma foto de seu passaporte vermelho no Instagram.

Na legenda, ela ainda brincou: "Siri, toca PER AMORE na voz da Susana Vieira", em referência à canção do tenor Andrea Bocelli, imortalizada na participação da atriz em um programa da TV Globo, que virou meme com a tentativa de cantar a música italiana sem saber a letra.

O processo de obtenção da cidadania de Bruna começou em 2018.

A avó da artista era neta de italianos, e o sobrenome artístico "Marquezine" foi escolhido em homenagem a ela.

No auge da carreira após atuar em seu primeiro filme de Hollywood, "Besouro Azul", ela garantiu para si um dos passaportes mais poderosos do mundo, que possibilita a visita a 194 destinos sem visto, incluindo os EUA, além de trânsito livre na União Europeia. (ANSA).

