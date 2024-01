Brad Pitt passava 'dias sem tomar banho'; existe frequência ideal?

O ator Jason Priestley, 54, contou que no começo da carreira dividiu aluguel em Los Angeles com Brad Pitt, 60, na década de 1990. Ele afirmou que os amigos competiam para ver quem passava mais dias sem tomar banho. Segundo ele, o colega e galã "sempre ganhava".

"A gente fazia uma competição interna para ver quem conseguia ficar mais tempo sem tomar banho. Eu penso agora e vejo como era nojento. O que a gente estava pensando?", afirmou em entrevista a um programa de TV americano.

Mas, afinal, o que pode acontecer ao ficar tantos dias sem tomar banho?

Quantos banhos são ideais?

É normal que a gente tome mais banhos em dias mais quentes e menos banhos em dias frios.

Além da temperatura, outro fator que influencia na nossa quantidade de banho é a atividade diária. Pessoas que ficam mais em casa, mais sedentárias, tendem a tomar menos banho do que quem é mais ativo.

Contudo, não existe um número ideal de banhos diários. Mas se você é do time que gosta de tomar muitas chuveiradas, saiba que isso também pode ressecar a pele.

Já ficar um longo período sem banho, especialmente em épocas quentes, favorece a proliferação de bactérias em regiões úmidas e abafadas, como axilas, virilhas e pés, gerando um odor desagradável.

Claro que, se o "cheirinho" estiver "OK" e você não fizer questão de tomar banho antes de dormir, tudo bem se jogar na cama.

Só é preciso ter o cuidado de lavar bem as mãos e o rosto ao chegar em casa e antes de se deitar. Essa atitude já reduz o risco de infecções e doenças como diarreia, conjuntivite e gripe.

E existe um horário certo para tomar banho?

Segundo especialistas ouvidos por VivaBem, a resposta é não: tanto faz você se lavar de manhã ou à noite e não há uma recomendação médica do melhor momento para isso.

O horário ideal depende da sua preferência, necessidade e rotina. Para os especialistas, o que realmente importa é a qualidade do banho, ou seja, lavar bem todas as partes do corpo com sabonete neutro e água morna.

Banhos muito quentes ressecam a pele porque eliminam a camada de gordura natural do corpo que também tem um papel importante, uma vez que atua como um escudo protegendo a pele de infecções cutâneas, dermatites e microrganismos externos.

Assim, é importante evitar banhos muito longos ou com água muito quente.

*Com informações de reportagens publicadas em 15/02/2020 e 21/03/2022.