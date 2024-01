BCE está no caminho certo mas trabalho não acabou, diz Lagarde

(Reuters) - O Banco Central Europeu está no caminho certo para levar a inflação de volta à sua meta de 2%, mas a vitória ainda não foi conquistada, disse a presidente do BCE, Christine Lagarde, à Bloomberg TV em Davos nesta quarta-feira.

Lagarde disse que o BCE receberá os dados dos acordos salariais coletivos deste ano no "final da primavera" (do hemisfério norte), o que poderá lhe dar uma boa ideia do rumo da renda das famílias e, portanto, da inflação.

Ela se recusou a rechaçar as apostas do mercado de seis cortes nas taxas de juros este ano, mas disse que, se os investidores estiverem avaliando erroneamente seus futuros movimentos, isso pode ser contraproducente para a luta contra a inflação.

(Reportagem de Balazs Koranyi)