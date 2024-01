Balanço do Banco Central dos EAU atinge a marca de AED 670 bilhões até o final de novembro de 2023

ABU DHABI, 16 de janeiro de 2024 (WAM) -- O Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE, na sigla em inglês) viu seu balanço patrimonial subir e atingir a marca de AED 670 bilhões (cerca de USD 182 bilhões) no final de novembro de 2023, gerando um aumento significativo em sua força financeira. Esse crescimento impressionante é revelado no último relatório de balanço do banco.

O relatório destaca um aumento robusto de 30,4% em relação ao ano anterior no balanço patrimonial do CBUAE, atingindo um total de AED 669,72 bilhões até novembro de 2023. Em comparação com AED 513,61 bilhões em novembro de 2022, isso se traduz em um crescimento substancial de AED 156,1 bilhões.

Essa tendência de aumento não é um fenômeno recente. O balanço patrimonial da CBUAE manteve uma taxa de crescimento constante de 21,2% durante os primeiros onze meses de 2023. Isso se traduz em AED 117,2 bilhões adicionais ao balanço patrimonial, em comparação com AED 552,55 bilhões no final de dezembro de 2022.

Do lado dos ativos, o caixa e os saldos bancários continuam sendo um componente importante, avaliados em AED 323,69 bilhões. Os investimentos e depósitos também desempenham um papel substancial, totalizando AED 207,98 bilhões e AED 97,46 bilhões, respectivamente. Notavelmente, os empréstimos e adiantamentos tiveram um crescimento saudável, atingindo AED 2,11 bilhões. Além de outros ativos avaliados em AED 38,48 bilhões.

O outro lado da equação, passivos e capital, mostra estabilidade, com as contas correntes e de depósito mantendo a posição de liderança em AED 292,64 bilhões. A emissão de licenças monetárias e certificados de depósitos islâmicos é responsável por AED 213,06 bilhões, enquanto as notas e moedas emitidas são de AED 133,82 bilhões.

O capital e as reservas apresentam uma posição sólida de AED 15,45 bilhões, demonstrando a estabilidade financeira do banco. Notavelmente, outros passivos têm uma participação relativamente pequena, de AED 14,75 bilhões.

Esse mergulho mais profundo no balanço patrimonial do Banco Central destaca sua posição robusta e seu portfólio diversificado de ativos. O crescimento em várias categorias reflete um cenário financeiro saudável e dinâmico nos Emirados Árabes Unidos.

https://wam.ae/article/b16ip75-uae-central-bank-balance-sheet-touches-aed670