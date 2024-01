Ações de Plano & Plano e Cury avançam após prévias operacionais do 4º tri

(Reuters) - As ações das construtoras Plano & Plano e Cury avançavam nesta quarta-feira, entre os destaques positivos do índice Small Caps, tendo como pano de fundo prévias operacionais do quarto trimestre de 2023 considerados robustos por analistas.

Na véspera, após o fechamento do mercado, a Plano & Plano reportou vendas líquidas contratadas de outubro a dezembro do ano passado de 1,3 bilhão de reais, uma expansão de 152% ano a ano, com aumento de 3,9% no preço médio das unidades comercializadas, em desempenho influenciado pelo programa habitacional da cidade de São Paulo, Pode Entrar.

Excluindo as vendas relacionadas ao programa habitacional, as vendas líquidas contratadas somaram 616 milhões de reais, aumento de 18,7% em relação ao quarto trimestre de 2022, com elevação de 16,7% no preço médio.

A Plano & Plano também divulgou que o último trimestre de 2023 foi marcado por 12 lançamentos, com volume geral de vendas recorde de 1,697 bilhão de reais (alta de 135,8% ano a ano), incluindo permuta física. Excluindo o Pode Entrar, o VGV alcançou 1 bilhão de reais, alta de 39,7% ano a ano.

A Cury, por sua vez, reportou que as vendas líquidas atingiram 904,7 milhões no quarto trimestre, acréscimo de 20,1% em relação aos mesmos meses de 2022, com elevação de 15,2% no preço médio. No período, foram lançados seis empreendimentos, totalizando VGV de 856,6 milhões de reais, aumento de 54%.

Ambas as companhias mostraram geração de caixa no quarto trimestre -- 156,7 milhões de reais a Plano & Plano e 176,1 milhões de reais a Cury.

Para analistas do Safra, a Plano & Plano relatou outro conjunto de resultados fortes.

"No geral, a empresa apresentou uma atividade de lançamento acima do esperado, ao mesmo tempo que manteve números sólidos de vendas", afirmaram Rafael Rehder e equipe em relatório enviado a clientes, destacando também o efeito positivo do Pode Entrar nos resultados da companhia.

A equipe de analistas do Bradesco BBI liderada por Bruno Mendonça também considerou os números da Plano & Plano "bastante fortes", avaliando que a empresa passa por um bom "momentum" operacional, conforme relatório a clientes.

Em relação à Cury, os analistas do Safra também consideraram robustos os números da prévia operacional do quarto trimestre, acrescentando que as vendas líquidas mantiveram o forte impulso dos trimestres anteriores, refletindo a assertividade do portfólio da companhia.

Na mesma direção, os analistas do Bradesco BBI afirmaram que a Cury continua a apresentar dados operacionais fortes.

Às 12:10, os papéis da Plano & Plano avançavam 3,15%, a 11,79 reais, enquanto os da Cury tinham elevação de 1,63%, a 18,08 reais. No mesmo horário, o índice Small Caps, do qual as duas ações fazem parte, cedia 0,66%, enquanto o índice do setor imobiliário caía 0,41%.

(Por Paula Arend Laier)