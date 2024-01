8 cuidados que toda grávida deve ter no verão

Não há dúvidas de que a gestação é um período mágico para a mulher. Mas, na gravidez, o corpo passa por tantas alterações que, muitas vezes, são necessários cuidados diferentes daqueles do dia a dia.

A seguir, mostramos medidas que toda gestante deve tomar para encarar o calor do verão com tranquilidade.

1. Caprichar no protetor solar

Gestantes são mais propensas a desenvolver melasma, manchas escuras que aparecem principalmente no rosto, devido a alterações hormonais típicas da gravidez.

As manchas podem surgir mesmo sem exposição solar, porém a radiação tende a agravá-las. Por isso, toda gestante deve usar, todos os dias, protetores de amplo espectro (que protegem dos raios UVA e UVB), com FPS entre 30 e 60, resistentes à água e hipoalergênicos.

Os chamados protetores solares físicos, à base de óxido de titânio e óxido de zinco, são ótimas pedidas e seguros para usar durante a gestação.

2. Não fugir do sol

Tomar sol é essencial para a produção de vitamina D, algo muito importante para a saúde. A substância ajuda a absorver o cálcio e fortalece, de modo geral, a imunidade.

Então, tomando todos os cuidados com a proteção solar, aliado ao uso de camisetas com proteção UV, bonés e óculos escuros, está liberado se expor por ao sol, preferencialmente antes das 10h ou depois das 16h.

3. Alimentar-se a cada 3 horas

Essa é uma tática para evitar os famosos enjoos na gravidez, que podem ser agravados em dias muito quentes, já que o calor favorece a queda de pressão e levar até a desmaios.

A medida também evita a hipoglicemia, ou seja, a queda de açúcar no sangue que causa mal-estar e tonturas. Assim, não pule refeições e faça lanchinhos saudáveis entre cada refeição principal.

4. Aumentar o consumo de líquidos

É claro que beber água é importante para todo mundo. Na gestação, no entanto, é recomendado aumentar um pouco o consumo.

Um cálculo simples pode ser feito da seguinte forma: multiplique seu peso por 35. O resultado é a quantidade de água que você deve beber normalmente, todos os dias. Se estiver grávida, acrescente cerca de 300 ml a esse número.

Mas atenção: esse volume de líquido deve ser ingerido ao longo do dia, já que o organismo não é capaz de absorver uma grande quantidade de água de uma só vez.

5. Investir em alimentos ricos em água

Além de nutrir, eles ainda refrescam e ajudam a na hidratação. Alguns exemplos são pepino, abacaxi, melancia e tomate.

Em relação às frutas, há um cuidado a se tomar: algumas delas, como a manga, possuem alto índice glicêmico —isto é, aumentam os níveis de açúcar no sangue rapidamente e em excesso, o que pode prejudicar as mulheres que têm tendência a desenvolver um quadro de diabetes gestacional.

Nesse caso, coma a fruta junto das refeições com alimentos que têm proteínas (iogurte), gorduras saudáveis (castanhas) e fibras (aveia, chia) para ajudar a equilibrar o impacto sobre os níveis de açúcar no sangue.

6. Usar meia de compressão em viagens longas

Verão é época de viajar, certo? Apesar de alguns médicos não recomendarem viagens de avião nos três primeiros meses de gravidez, de forma geral, se a gestante estiver com a saúde em dia é possível fazer viagens até as 28 semanas de gravidez sem restrições (embora essa determinação possa variar de acordo com a companhia aérea).

Caso o voo seja de mais de 5 horas, é recomendado o uso de meia de compressão para evitar trombose.

Se a viagem for de carro, evite permanecer dentro do veículo por mais de 3 horas. É importante programar paradas para ir ao banheiro e caminhar.

7. Diminuir a ingestão de sal

O mineral favorece a retenção de líquidos e, por consequência, o inchaço, além de poder elevar a pressão arterial.

Por isso, é importante controlar a quantidade de sal que você coloca na comida e também reduzir o consumo de alimentos ricos em sódio, como embutidos e industrializados.

E saiba que o sal não é o único causador do inchaço. O calor e a maior dificuldade do retorno venoso ao coração, por causa do tamanho do útero, também geram o problema.

8. Não ficar com maiô molhado

Durante a gravidez, a vagina fica com um pH mais ácido, o que já predispõe a infecções urinárias e corrimentos. E o tecido úmido é um campo fértil para a proliferação de fungos e bactérias. Portanto, toda grávida deve trocar de maiô ou biquíni a cada duas horas, se ficar o dia todo na praia ou na piscina. Na hora de ir embora, troque por uma calcinha seca e limpa o quanto antes.

Fontes: Carlos Moraes, ginecologista e obstetra do Hospital Albert Einstein, especialista em perinatologia pelo Instituto de Ensino e Pesquisa do Hospital Albert Einstein; Albertina Duarte Takiuti, ginecologista e obstetra, coordenadora do programa Saúde do Adolescente do Estado de São Paulo e chefe do Ambulatório de Atendimento de Ginecologia da Adolescência no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP).

Imagem: Divulgação

