Vulcão islandês perde força após dia de incêndios em cidades

REYKJAVIK (Reuters) - Um vulcão que entrou em erupção no sudoeste da Islândia pela segunda vez em menos de um mês, incendiando várias casas em uma cidade pesqueira, parecia estar menos ativo nesta segunda-feira.

"Um dia negro", dizia a manchete da primeira página do jornal islandês Morgunbladid, em uma imagem de fontes de lava laranja brilhante e casas em chamas na cidade de Grindavik, cerca de 40 quilômetros a sudoeste da capital Reykjavik.

Fluxos de lava derretida atingiram os arredores de Grindavik por volta do meio-dia de domingo, incendiando três casas, embora a cidade tenha sido esvaziada mais cedo e não houvesse perigo imediato para as pessoas.

Foi a segunda erupção na península de Reykjanes em quatro semanas e a quinta desde 2021.

Imagens de vídeo ao vivo nesta segunda-feira mostraram vislumbres de lava laranja ainda fluindo para a superfície, mas em volumes menores e mais longe da cidade.

Os geólogos disseram no domingo que se acreditava que corredores de magma estavam fluindo sob a cidade abandonada, no entanto, representando um risco contínuo.

"Infelizmente (a lava) foi um pouco mais para o sul do que esperávamos", disse o chefe da Proteção Civil e Gestão de Emergências da Islândia, Vidir Reynisson, em uma coletiva de imprensa no final do domingo.

No entanto, as barreiras defensivas construídas ao norte de Grindavik ajudaram a desviar os fluxos de lava para o oeste, para longe da cidade, disse Reynisson.

Os moradores de Grindavik, uma cidade com cerca de 4.000 habitantes antes de ser esvaziada em novembro, disseram que era difícil assistir às imagens televisionadas dos incêndios.

"Isso é sério, é basicamente o pior que pode acontecer. Embora possa ficar ainda pior, quem sabe", disse o morador Jon Gauti Dagbjartsson, que deixou a região, à Reuters no final do domingo.

"Na verdade, eu moro na casa em que nasci e é difícil pensar que esta cidade pode ter acabado e que eu teria que começar tudo de novo em outro lugar. Mas se esse for o caso, é exatamente isso que faremos", disse ele.

O governo islandês se reunirá na segunda-feira para decidir sobre o apoio à população de Grindavik.

"Precisamos nos esforçar muito mais para encontrar mais moradias, moradias adequadas", disse a primeira-ministra Katrin Jakobsdottir.

Localizada entre as placas tectônicas da Eurásia e da América do Norte, entre as maiores do planeta, a Islândia é um ponto quente sísmico e vulcânico, pois as duas placas se movem em direções opostas.

(Reportagem de Frank Nieuwenhuis)