Saiba como evitar 3 erros que prejudicam o processo de emagrecimento

Emagrecer é um processo que pode durar anos. Ao longo dele, é comum incorporamos hábitos que parecem inofensivos, mas podem atrapalhar a perda de peso —ou até fazer você voltar a engordar.

Por isso, de tempos em tempos, é importante revisar sua rotina e corrigir o que estiver fora do prumo. A seguir, mostramos três erros comuns que você deve evitar.

1. Deixar de comer "besteiras" que você gosta muito

Logo no início, isso até ajuda a eliminar alguns quilos mais rapidamente. Porém, é difícil seguir dietas restritivas por muito tempo. Se deixar de comer tudo o que gosta, a tendência é que com o passar dos meses você fique insatisfeito com o cardápio e desista do novo estilo alimentar —voltando a consumir de forma exagerada tudo o que era "proibido" e engordando.

A solução: siga um cardápio que permita a você comer uma pizza, uma sobremesa ou tomar uma cerveja uma vez por semana, por exemplo. Sem exagero, essa indulgência não vai atrapalhar a perda de peso e pode ajudar você a conseguir manter a alimentação saudável para sempre.

2. Não ter prazer além da comida

Os momentos felizes do seu dia a dia estão sempre atrelados à comida, como a cerveja com os amigos ou a pizza com a família? Se a resposta for sim, manter uma alimentação saudável vai prejudicar muito o seu bem-estar —e manter uma dieta logo vai virar uma tortura.

A solução: procure encontrar prazer em atividades que vão além da comida: correr no parque, pedalar com as crianças, meditar, ter um hobby (carpintaria, costurar, tocar um instrumento etc.)

3. Ter pressa para emagrecer

Geralmente levamos anos —ou décadas— para engordar e queremos emagrecer tudo em semanas. Isso leva a uma dieta restritiva ou à busca por "soluções milagrosas", perigosas para saúde, além de gerar frustração com os resultados e fazer com que você desista de mudar a alimentação.

A solução: entenda que perder peso leva anos e é um processo com altos e baixos —em alguns meses, você não vai eliminar nenhum quilo e pode até engordar. Encare a alimentação saudável como algo que você vai manter para a vida toda e é importante para a sua saúde, não como uma dieta temporária, que tem como prazo para terminar chegar a "X" quilos.

Quer emagrecer de forma saudável?

