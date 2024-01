Russell Crowe será um dos convidados do Festival de Sanremo

ROMA, 15 JAN (ANSA) - O diretor artístico do Festival de Sanremo, Amadeus, anunciou nesta segunda-feira (15) que o ator neozelandês Russell Crowe participará do evento musical em 8 de fevereiro.

O artista que protagonizou o filme "Gladiador" será um dos convidados mais ilustres da edição de 2024 do festival. Além disso, Amadeus declarou que o neozelandês irá se apresentar em Sanremo.

"Ele tocará blues, depois ficará conosco. Ele terminará as gravações de um filme na Austrália no dia 6 de fevereiro, no dia 7 virá para Sanremo e no dia 8 estará ao vivo", revelou o apresentador.

Em uma curta mensagem de vídeo, Crowe não escondeu sua felicidade de participar do evento e recordou suas origens italianas.

"Estou muito feliz com o convite para o festival, mal posso esperar para me juntar a vocês. Descobri que tenho origem italiana, de Ascoli Piceno, existe um vínculo de sangue", disse o astro.

Essa será a segunda vez que Crowe participará do prestigiado evento musical. A primeira havia sido em 2001, quando Raffaella Carrà organizava o festival.

A próxima edição do Festival de Sanremo acontecerá entre os dias 6 e 10 de fevereiro. (ANSA).

