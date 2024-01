Que dia é o carnaval 2024? A data é feriado? Veja dias de folia

Do UOL, em São Paulo

O Carnaval 2024 acontece nos dias 12 e 13 de fevereiro, segunda e terça-feira, respectivamente. A data da folia muda todos os anos, já que não é definida por meio de uma data no calendário.

A Quarta-Feira de Cinzas ocorrerá, portanto, no dia 14 de fevereiro.

Como é calculada a data do Carnaval?

É calculada de acordo com a Páscoa que, neste ano, será celebrada no dia 31 de março.

A Quarta-Feira de Cinzas acontece 46 dias antes da Páscoa.

Carnaval é feriado?

O Carnaval não é feriado nacional no Brasil e, sim, ponto facultativo. A liberação dos dias de trabalho depende de cada empresa.

O próximo feriado nacional de 2023 após o Carnaval será celebrado no dia 29 de março, Sexta-Feira Santa. Veja todas as datas de feriados do ano.