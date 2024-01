Nada parece deter o 'rolo compressor' Trump, assinala imprensa francesa

O início das primárias americanas é manchete na imprensa francesa nesta segunda-feira (15). Na capa do Libération, a pergunta: "Quem vai conseguir parar Trump?".

O jornal, de linha editorial progressista, ressalta que, apesar das ameaças de inegibilidade, o ex-presidente lidera as pesquisas para vencer o processo de escolha da candidatura republicana à eleição presidencial de novembro nos Estados Unidos. O enviado especial do diário a Iowa ressalta que a nevasca que atinge o Estado, de rara intensidade, será também um termômetro para medir a popularidade de Trump. É lá que acontece o primeiro "caucus", a reunião organizada pelos representantes da campanha de cada pré-candidato, seguida do voto da militância.

"É um modo de votação arcaico, reputado por ser opaco e particularmente pouco representativo durante um inverno extremamente rigoroso como este", salienta o Libération.

Neve não abala favoritismo

O Figaro avalia que, apesar da tempestade de neve, Trump deve "esmagar a concorrência". "O rolo compressor Donald Trump abre as primárias americanas", sublinha o diário conservador francês, indicando que durante algumas horas nesta segunda-feira, "o pequeno estado apertado entre Illinois e Nebraska será o centro do mundo".

Mesmo tom na manchete do Les Echos: "Trump rumo à invasão da Casa Branca". O diário especializado em economia avalia que "a batalha das primárias já parece vencida" neste estado rural, onde o ex-presidente inicia a busca por sua "revanche" depois de perder as eleições para o democrata Joe Biden em 2020.

Dentro do partido, os principais concorrentes do magnata são os pré-candidatos Ron DeSantis e Nikky Haley. Les Echos nota que "os eleitores não têm nada contra Ron DeSantis - desde que não tenha Trump" na disputa. "O ex-presidente domina as pesquisas, mas ele precisará registrar uma grande margem em relação aos concorrentes para mostrar a que veio", assinala o jornal.