MT: Ex-funcionário de loja é preso por furtar produtos para mobiliar a casa

Um ex-funcionário de uma loja de eletrodomésticos em Sapezal (MT) foi preso em flagrante pela Polícia Civil na quarta-feira (10), com aparelhos celulares e outros produtos furtados do depósito da empresa.

O que aconteceu

A Polícia Civil recebeu uma denúncia que um funcionário estava furtando produtos do estoque de uma loja, disse a corporação. Agentes flagraram o funcionário saindo do estabelecimento com um aparelho na caixa, que já estava com registro de furto.

Além do celular, os policiais encontraram com ele mais três smartphones em uma mochila. O suspeito disse que havia mais outro aparelho com sua esposa.

O ex-funcionário mobiliou sua residência com produtos furtados da loja e confessou que na casa estavam diversos aparelhos, móveis e eletroeletrônicos, dentre eles uma TV de 55 polegadas, uma caixa de som, batedeira, ventilador, churrasqueira elétrica, liquidificador, espremedor, secador de cabelo, um armário de cozinha, geladeira e uma cama box de casal.

Ele ainda confessou que vendeu um celular por R$ 1 mil nas redes sociais e recebeu o pagamento via transferência bancária no dia 21 de dezembro.

Os produtos foram apreendidos e encaminhados à delegacia. O suspeito foi autuado pelos crimes de furto qualificado.