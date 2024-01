Textura leve como água: testamos 5 protetores solares fluidos para o rosto

Durante o verão o uso de protetor solar se torna ainda mais importante para evitar problemas na pele, e os filtros solares fluidos são uma opção interessante para bloquear os raios UV (ultravioleta) sem deixar resíduos ou rastros de brilho nas peles oleosas e mistas

Sua textura é quase líquida e mais leve que os filtros comuns, por isso os protetores solares fluidos espalham mais facilmente na pele e são absorvidos com mais rapidez.

Para conferir se eles funcionam para a temporada de praia e piscina, testei cinco destaques da categoria. Confira a seguir minhas impressões e escolha o companheiro do seu rosto neste verão (os produtos abaixo podem demorar um pouco para carregar, dependendo da conexão com a internet).

É amado pelos dermatologistas —a minha mesmo já me indicou— o que, vamos combinar, garante uma dose extra de prestígio.

Protege e hidrata. Leve, o produto da marca espanhola é ótimo para fazer uma camada invisível de proteção. Ah! Tem ácido hialurônico para hidratar a pele.

Textura do protetor solar Isdin Imagem: Karina Hollo/Colaboração/UOL

Alta proteção com efeito matte. Com FPS (Fator de Proteção Solar) 60, oferece alta proteção e não brilha mesmo em pele oleosa e acneica —ele, inclusive, reduz a oleosidade e dá um toque seco. Absorve rapidinho.

As tais estrelas. Já ouviu falar nas 'five stars'? Em protetores, isso significa: 1) proteção UV muito alta; 2) 'sea friendly', ou seja, não agride a vida marinha; 3) não irrita os olhos; 4) tem ótima tolerância e controla a oleosidade; e 5) pode ser aplicado na pele molhada.

Bom de reaplicar. É perfeito para o dia a dia. Mas se você for usar na praia ou na piscina, fique atenta e reaplique imediatamente depois de cada mergulho —não precisa nem secar o rosto porque ele tem tecnologia 'wet skin', para passar na pele molhada. Caso curta ficar muito tempo dentro da água, melhor achar uma opção mais resistente.

Esse protetor solar viralizou no TikTok e, quando faz sucesso, a gente precisa investigar, né? Com alta proteção UV e textura bem aquosa, fica imediatamente seco na pele.

Textura do protetor solar Creamy Imagem: Karina Hollo/Colaboração/UOL

A absorção também é rápida. Ah! Não esfarela, o que é muito bom se você vai aplicar maquiagem em seguida.

Mais proteção. Também oferece proteção contra a luz azul (proveniente de telas de celulares e computadores) e a luz visível.

Efeito primer. Lembra que eu falei que o produto controla a oleosidade e o brilho excessivo? Pois é. E ainda dá uma boa uniformizada na pele, valendo por um primer antes da make.

Pegada de skincare. Tem um ativo multifuncional com ação calmante e antioxidante e, por isso mesmo, eu, que tenho a pele mista e sensível, consegui usar numa boa.

Resistente a água e suor. Ele é, inclusive, indicado para a prática de atividades físicas. Mas, de novo, se você mergulhar no mar ou na piscina, precisa secar a pele e reaplicar assim que sair, ok?

Suavidade. Ele não tem cheiro e não contém ingredientes que agridem a biodiversidade marinha.

Preço bom. Mais um benefício? É mais acessível que opções semelhantes.

Protetor solar de textura fluída e invisível, com FPS 60.

Textura 0% pegajosa ou oleosa. Indicado para todos os tipos de pele, é rapidamente absorvido e age também no controle da oleosidade, além de hidratar (traz ácido hialurônico na fórmula). Realmente parece que você não aplicou nada na pele.

Textura do protetor solar Eucerin Imagem: Karina Hollo/Colaboração/UOL

Uso diário. Tem ação antioxidante que ajuda a proteger contra os efeitos da luz azul, que pode, inclusive, causar manchas.

Agite antes de usar. Isso é necessário para que o produto misture bem.

Embalagem verde. Feita de 50% de materiais reciclados, é mais gentil com o planeta.

Ponto de atenção. Se for usar no dia a dia, reaplique a cada duas ou três horas. Se entrar no mar, seque o rosto e reaplique imediatamente ao sair da água. Mas, se a ideia é passar tempo dentro d'água, melhor escolher um protetor solar mais resistente.

Este protetor solar da marca japonesa Bioré é premiadíssimo em todo o mundo, inclusive no Brasil.

Leve, refrescante e com efeito glow. Tem textura de gel aquoso, ultraleve, não oleosa e tem rápida absorção. Diferentemente dos outros protetores desta seleção, não tem efeito matte, mas não deixa sensação de oleosidade.

Textura do protetor solar fluido Bioré Imagem: Karina Hollo/Colaboração/UOL

Multifuncional. Além de proteger dos raios UV com FPS 50+, ele ilumina, deixa a pele aveludada, é nutritivo (tem geleia real na fórmula) e hidrata. Com ácido hialurônico, hialuronato de sódio e microcápsulas de água, tem a capacidade de reter a água encontrada naturalmente na pele.

Também vai no corpo. Eu sempre estico a aplicação para pescoço e colo, por exemplo.

Muito resistente ao suor e à água. Isso significa que ele pode ser seu companheiro de esportes, praia e piscina também.

Lançamento mais recente desta seleção, é também o mais caro. Mas traz benefícios exclusivos.

Textura do protetor solar fluido La Roche-Posay Imagem: Karina Hollo/Colaboração/UOL

Principal diferencial. Esse filtro protege contra os raios UVA ultralongos, que atingem profundamente a pele e podem causar danos celulares perigosos. Também garante proteção contra raios UVB e infravermelhos, prevenindo o aparecimento de rugas, manchas solares e câncer de pele.

Sequinho. Tem textura fluida, ultra invisível e não oleosa.

Hidrata e acalma. Com glicerina, vitamina E e água termal da marca, alivia a pele agredida pelo sol.

Força extra. Ele é ultra resistente à água, ao suor e à areia. Não arde os olhos e respeita a vida marinha.

O que achei?

Se você ama aquela sensação de nada na pele, como se nãotivesse aplicado protetor solar, vá de Fusion Water, da ISDIN ou de Sun Hydro Fluid, da Eucerin —lembrando que os dois são boas opções ecológicas também: o primeiro não agride a vida marinha e o segundo tem embalagem com 50% de materiais recicláveis.

Seu foco é um efeito primer para usar antes da make e já dar uma uniformizada na pele? Escolha o Watery Lotion FPS 60, da Creamy, sucesso no TikTok. Já se ama um leve glow, opte pelo premiadíssimo Aqua Rich UV Watery Essence, da marca Bioré.

Finalmente, se você é adepto ou adepta de tecnologia de ponta e valoriza proteção extra, vale muito experimentar o Anthelios UVMune 400, da La Roche-Posay, que inclusive vai para a praia.

