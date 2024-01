PI: Modelo sofre corte no rosto e denuncia síndico de prédio por agressão

Do UOL, em São Paulo

A modelo e estudante Mariana Lopes de Meneses, 24, denunciou o síndico do seu prédio em Teresina por agressão.

O que aconteceu

Segundo boletim de ocorrência, a modelo levou um soco no rosto. Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível vê-la com a face ensanguentada.

A agressão teria acontecido após o síndico se irritar com uma reclamação de Mariana de madrugada. A ação teria acontecido na madrugada deste domingo (14).

Mariana foi questionar o síndico sobre um forte cheiro de gás no condomínio. Segundo o marido da vítima, responsável pelo boletim de ocorrência, o porteiro foi acionado e indicou que eles procurassem o síndico. O casal tentou interfonar para o vizinho, mas não tiveram resposta e Mariana decidiu ir até o seu apartamento.

A modelo teria insistido para que o síndico resolvesse o problema e depois teria sido agredida. O suspeito foi puxado de volta ao apartamento pela sua mulher e fechou a porta.

Policiais foram ao prédio e tentaram contato com o síndico, sem sucesso. Mais tarde, no hospital, foi constatada lesão de 3 centímetros no rosto de Mariana.

A vítima fará exame de corpo de delito e prestará depoimento à polícia hoje. A informação foi dada pelo delegado responsável pelo caso, Ademar Canabrava, ao UOL.

A reportagem de UOL tentou contato com o suspeito, mas não teve retorno. O canal está aberto para esclarecimentos.