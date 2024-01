Catar suspende transporte de gás pelo Mar Vermelho

ROMA, 15 JAN (ANSA) - O Catar suspendeu o transporte de gás natural através do Estreito de Bab-el-Mandeb, entre o Mar Vermelho e o Golfo de Áden, após os ataques dos Estados Unidos contra os houthis no Iêmen.

De acordo com a agência Bloomberg, pelo menos cinco navios de transporte de gás natural liquefeito (GNL) estão parados desde a última sexta-feira (12), primeiro dia dos bombardeios americanos contra os rebeldes iemenitas.

O Catar é o segundo maior fornecedor de GNL para a Europa, que atravessa o pico da demanda por gás para aquecimento no inverno.

Os EUA justificaram os bombardeios contra os houthis com o argumento de garantir a segurança da navegação comercial no Mar Vermelho, após o grupo iemenita, aliado do Hamas e apoiado pelo Irã, ter atacado navios mercantis com destino a Israel.

"O Iêmen se transformará no cemitério dos americanos, que deixarão a região humilhados", ameaçou um dos líderes dos houthis, Ali al-Qahoum, em entrevista à agência iraniana Irna.

