Bolsas da Europa operam em baixa modesta, após PIB da Alemanha e dados da zona do euro

Por Sergio Caldas

São Paulo, 15/01/2024 - As bolsas europeias operam em baixa modesta na manhã desta segunda-feira, enquanto investidores digerem dados fracos de crescimento da Alemanha e números da indústria e da balança comercial da zona do euro.

Por volta das 7h (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,17%, a 475,94 pontos.

O Produto Interno Bruto (PIB) da Alemanha sofreu contração de 0,3% em 2023, depois de avançar 1,8% no ano anterior, segundo pesquisa inicial divulgada mais cedo pelo Destatis, como é conhecido o escritório de estatísticas do país

A presidente do Destatis, Ruth Brand, disse que a inflação alta, juros maiores e demanda fraca pesaram no resultado, mas ressaltou que o PIB alemão do ano passado é 0,7% maior que o de 2019, ano que precedeu o início da pandemia de covid-19.

Já na zona do euro, a produção industrial teve queda mensal de 0,3% em novembro, como se previa, e apresentou superávit comercial ajustado de 14,8 bilhões de euros no mesmo mês.

Como os mercados dos EUA não abrem hoje em função do feriado de Martin Luther King, é possível que a liquidez na Europa fique mais restrita.

Às 7h18 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,20%, a de Paris recuava 0,27% e a de Frankfurt cedia 0,29%. Já as de Milão, Madri e Lisboa tinham baixas de 0,32%, 0,09% e 0,57%, respectivamente.

Contato: sergio.caldas@estadao.com