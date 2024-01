'Resultado incrível e dura semanas': o que diz quem comprou este depilador

Ter um depilador elétrico garante praticidade e autonomia para remover os pelos do corpo onde e quando você preferir. Dá para levar na mala durante uma viagem e ganhar liberdade na sua agenda, sem a necessidade de programar o serviço de depilação na correria da rotina.

E com o verão aí, o Guia de Compras UOL selecionou um modelo da Philips que faz sucesso e vai te ajudar a curtir a estação sem preocupação. Confira a seguir os principais atributos do depilador e o que diz quem comprou.

O que este depilador elétrico tem de bom?

Remove os pelos pela raiz, para uma pele mais lisa e macia

Dois modos de velocidade

Depila os pelos de até 0,5mm

Fácil de limpar e vem com uma escova de limpeza

Design ergonômico

Oferece 2 anos garantia e 90 dias para testar

Devido ao uso com fio, não é preciso interromper a utilização para carregar

O que diz quem comprou o produto?

São mais de 4.400 avaliações de consumidores que compraram o produto na Amazon, parceira do UOL, sendo 80% delas com nota máxima.

As principais avaliações reforçam a eficiência e praticidade do produto. No entanto, algumas pessoas pontuaram que nos primeiros usos pode ser mais dolorido. Confira alguns comentários:

Depilador simplesmente sensacional. Pequeno e fácil de manusear, material bom. Dói em um primeiro uso (pequenas beliscadas), mas depois acostuma tranquilamente. Faço hoje sem sentir dor. Na virilha dói consideravelmente, mas uma dica é ir dando "batidinhas". O resultado fica incrível e dura semanas. Carolina Leite

Ele é excelente e me deu muita autonomia, pois posso me depilar sempre que eu quero. Não gosto de ir em salão e também não gosto de esperar o pelo crescer pra me depilar com cera. Giulia N.

O depilador é ótimo. Simples, compacto, leve e fácil de usar. A primeira vez de uso dói? Sim, mas achei infinitamente menos dolorido que a cera. Seguindo as dicas do manual, não tem erro. Depilador a 90 graus, pele seca, sentido contrário ao crescimento do pelo, tamanho adequado do pelo. Pode até causar uma leve vermelhidão, mas logo passa. Finaliza deixando a pele lisinha com rapidez e praticidade. Fernanda Ribeiro

Muito eficiente, dói sim, porém é muito prático. Realmente tira o pelo da raiz e é muito barulhento também. Pra quem tem pele sensível, deve ficar bem vermelho nas primeiras vezes, mas depois a pele acostuma. Avaliação anônima na Amazon

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp, no X (ex-Twitter) (@ofertas_uol) e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).